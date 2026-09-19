La primera jornada de la Copa Davis en el Ruca Che terminó con una sonrisa enorme para Argentina. Los triunfos de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante dejaron al equipo de Javier Frana 2-0 frente a Turquía y a una sola victoria de quedarse con la serie. Después de un sábado cargado de emociones, protagonistas y público, Tirante y el capitán argentino analizaron lo que dejó un día histórico en Neuquén.

Para Tirante, la victoria tuvo un significado especial. El argentino no dudó en poner en palabras lo que sintió después de conseguir el segundo punto de la serie: “No le diría actitud de espina, pero sí de un logro más, de una caricia más al alma, al corazón. Lo que viví hoy fue súper lindo, creo que no lo viví nunca en mi vida así de tal manera”. Además, destacó el respaldo que recibió durante toda la jornada: “Fue más que nada agradecimiento a la gente, hacia mí, hacia todo el equipo y todo el apoyo que me dio, sobre todo a Javi”.

Anahí Cárdena – Mejor Informado.

En cuanto a lo estrictamente tenístico, Tirante explicó dónde estuvo una de las claves para quedarse con el partido ante Mert Alkaya. “Hoy me pude enfocar mucho en mí, en mi intensidad, en mi juego, en mandar de derecha, en cambiar los ritmos del revés con un poco de slice, variar los saques también”, explicó. Y agregó: “La clave estuvo en no apurarse en los momentos importantes, tratar de bancar los momentos duros donde el rival también jugó muy bien y no desesperarme en esos momentos”.

El bonaerense también tuvo palabras especiales para Mariano Navone, quien no disputó ninguno de los singles pero acompañó al equipo desde afuera. “No es normal que un jugador cuando queda afuera esté conectado como estuvo hoy Mariano. Eso también a mí me da mucho apoyo y habla bien de él”, sostuvo Tirante, quien remarcó que esa actitud fue importante para él durante el partido.

La emoción también pasó por lo familiar. Tirante contó que invitó a sus seres queridos para compartir un momento que esperaba desde hacía mucho tiempo: “Para mí es un momento súper lindo. A toda mi familia que está acá, incluida mucha gente, los invité yo. Para mí es súper lindo poder estar la primera vez acá, poder jugar para Argentina en una Copa Davis y vivirla con ellos”. Y completó: “Ellos me vivieron en momentos muy malos cuando justamente era chico y no había muchas cosas. Entonces disfrutar hoy en día con ellos fue muy gratificante para mí”.

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Por su parte, Frana puso el foco en lo que viene y evitó adelantarse a la jornada del domingo. “Nunca se recomienda ir más allá de lo que estás. Mostramos el doble y cuando termine el doble se verá. No es hoy una prioridad. Los cinco están listos para jugar”, señaló el capitán. Además, dejó en claro el objetivo: “Necesitamos asegurar esta serie, necesitamos seguir con los focos muy arriba, que es algo que se vino manejando y trabajando mucho en estos días”.

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El capitán también habló de lo que significa representar a la Argentina y de su rol al frente del equipo. Recordó que debutó en Copa Davis a los 19 años, en 1986, y aseguró que siempre sintió la camiseta como “una prioridad absoluta”. Ahora, desde otro lugar, explicó su tarea: “Mi función ahora es tener una energía y un fuego controlado y tener un equilibrio”. En un Ruca Che que vivió una jornada histórica, Frana resumió la intensidad del momento: “Es maravilloso”.

Antes de finalizar la conferencia, Tirante también se refirió a un vínculo especial que lo une con Neuquén. Consultado por Agustín Galasso sobre sus familiares que residen en Zapala, el tenista contó que le gustaría aprovechar su estadía para visitarlos. “Sí, hoy, como dije ayer, si tengo tiempo sería muy lindo. No conozco, conozco por ellos. Mis tíos se fueron a vivir hace tres años, no hace mucho. Entonces, obviamente, si tengo la posibilidad me gustaría ir, pero aún no lo sé”, expresó el argentino, dejando abierta la posibilidad de recorrer parte de la provincia una vez finalizados sus compromisos deportivos.

Argentina cerró así un sábado perfecto en Neuquén. Cerúndolo y Tirante hicieron su parte dentro de la cancha y dejaron al equipo de Frana a un solo punto de quedarse con la serie. Este domingo, desde las 11, el dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara puede ser el partido que defina todo.