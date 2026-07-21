Tras acordar la rescisión anticipada de su contrato con Independiente de Avellaneda, el rionegrino Ignacio Malcorra viajó rumbo a Santa Fe para transformarse en nuevo refuerzo de Unión de Santa Fe de cara al próximo Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

A pesar de que ya pasaron varios días desde que el mediocampista ofensivo firmó su desvinculación en las oficinas de Avellaneda, el club todavía no emitió ningún comunicado oficial ni publicó mensajes de despedida en sus redes sociales, un detalle que no pasó desapercibido para el hincha del Rojo.

A su arribo a la capital santafesina para someterse a los estudios médicos de rigor, el experimentado futbolista de 38 años dialogó con Sol Play y no ocultó su satisfacción por concretar la vuelta al Tatengue, club donde ya dejó una gran imagen en el pasado: “Estoy muy feliz y contento. Es un retorno que quería desde hace mucho tiempo. Llego en un buen momento de mi carrera, estoy muy bien físicamente y ojalá salga todo bien en esta nueva etapa”, declaró el zurdo nativo de Río Colorado que se formó en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Uno de los factores determinantes para que Malcorra defina rápidamente su futuro tras quedar libre de Independiente fue la presencia de Leonardo Carol Madelón en el banco de Unión. “Con Leo siempre hablo. Lo quiero mucho y le debo muchas cosas. Ojalá se las pueda devolver adentro de la cancha”, reconoció.

Con la salida de Malcorra ya consumada y su posterior mudanza a Santa Fe, la dirigencia de Independiente y el cuerpo técnico continúan liberando masa salarial y cupos en el plantel para terminar de delinear las caras nuevas que afrontarán el exigente calendario del segundo semestre.