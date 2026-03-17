Neuquén será sede del 4° Open COPAR Internacional de Para Atletismo de la Patagonia 2026, que reunirá a atletas de distintos puntos del país y la región. Previamente, se está dictando un campus de Capacitación para deportes Paralímpico, donde un buen número de deportistas dicen presente.

Hasta el miércoles 18 del corriente mes en Ciudad Deportiva se está realizando el campus de entrenamiento paralímpico en Sillas de Rueda, posteriormente vendrá el curso de jueves, con capacitación teóricas y práctica.

Ya desde el jueces 19 hasta el sábado 21, se llevará adelante la competencia Internacional para deportistas desde los 13 años, es organizada por la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén, con el acompañamiento del gobierno provincial, la Federación Atlética Neuquina, el Comité Paralímpico Argentino y empresas auspiciantes. El certamen contará con homologación IPC (Comité Paraolímpico Internacional) y fiscalización COPAR, lo que garantiza estándares técnicos de nivel internacional.

“Es una felicidad enorme, porque a lo largo de los años esto se volvió una decisión política por parte de nuestro Gobernar de afianzar este Cuarto Open, y con el valor agregado de realizar el primer campus de deportes Paralímpicos” expresó Brenda Schonfeld, Directora de Derribando Barreras.

Por su parte, Lisandro Muhoberac, Entrenador COPAR, expresó que “Es muy importante realizar el campus para recibir 7 países, hay competidores potencias. Esperando el torneo y es un placer sentirse como casa en Neuquén y ver la inversión que se hace en los deportes paralímpicos" dijo a Grito Sagrado, agregando además que “Este campus está dentro del planeamiento que llevamos, tenemos chicos que apuntan para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, y otros apuntan a los juegos próximos de 2032”.

Las actividades deportivas comenzarán el jueves 19, desde las 9 se realizará la acreditación y entrega de kits en la Ciudad Deportiva. A las 19 se llevará a cabo la reunión técnica.

El viernes 20, la competencia se disputará de 8 a 16, mientras que el sábado 21 las pruebas se extenderán de 8 a 12. El Open reunirá a un gran número de atletas de distintos puntos del país y la región, consolidando a Neuquén como sede de eventos deportivos inclusivos y de proyección internacional. Se espera un total de 180 inscriptos.

Nota en Grito Sagrado: