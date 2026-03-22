Juegos Patagónicos Unificados 2026: Neuquén será sede de nuevas disciplinas

Neuquén será escenarios de los Juegos Patagónicos Unificados 2026, al ser sede de disciplinas estratégicas dentro del calendario regional que reúne a los mejores talentos juveniles del sur argentino. La provincia albergará las competencias de natación convencional del 20 al 24 de abril, mientras que en mayo -del 17 al 23- será anfitriona del atletismo y el handball, disciplina que se incorpora por primera vez al programa de los Juegos Epade, ampliando la propuesta deportiva.

En esta edición, los Juegos Patagónicos Unificados incorporan nuevas disciplinas que amplían la propuesta deportiva. Además del handball, se suma también el beach vóley, fortaleciendo la diversidad de competencias y generando mayores oportunidades de participación para las y los jóvenes de la región.

Esta inclusión responde al crecimiento sostenido del deporte y a la búsqueda de una oferta más integral dentro del calendario patagónico por parte del Ente Patagónico Deportivo. Estas competencias forman parte de un calendario que integra a los Juegos Epade, los Juegos de la Integración Patagónica (JIP), y los ParaEpade, consolidando un formato unificado que promueve el desarrollo deportivo en toda la región.

De manera paralela, las federaciones deportivas neuquinas, con el acompañamiento de la secretaría de Deportes, ya comenzaron con el trabajo de preparación de los equipos que representarán a la provincia. En este sentido, se están llevando adelante instancias de evaluación y selectivos en cada disciplina, con el objetivo de conformar los seleccionados provinciales que competirán en los Juegos.

Este proceso no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también al fortalecimiento del desarrollo integral de los y las atletas, generando oportunidades de crecimiento, competencia y proyección dentro del ámbito regional.

Sobre la competencia

Los Juegos Patagónicos Unificados convocan a deportistas de hasta 17 años en disciplinas convencionales y hasta 25 años en deporte adaptado, constituyéndose como una de las plataformas más importantes para el deporte formativo en la Patagonia.

Con la organización compartida entre las provincias de la Patagonia, el evento continúa consolidándose como un espacio clave para la integración, el intercambio deportivo y el fortalecimiento de políticas públicas que promueven el acceso al deporte en todo el territorio.