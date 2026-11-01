Prohibición de pesca en el Parque Nacional Laguna Blanca desde noviembre

La temporada de pesca deportiva y control de la perca finalizó oficialmente en el Parque Nacional Laguna Blanca. La Intendencia del área protegida informó que desde este domingo 1° de noviembre queda prohibida toda actividad de pesca dentro de sus límites.

La restricción alcanza a pescadores, residentes de Zapala y visitantes que concurran al parque. Según se indicó, la medida busca proteger el ciclo biológico de las especies locales y preservar el ecosistema acuático.

El cierre se concretó este sábado 31 de octubre, fecha establecida como final de la temporada. A partir de ahora, no está permitida la pesca deportiva ni la actividad de control de la perca dentro del área protegida. La Intendencia recordó la vigencia de la prohibición y pidió respetar las disposiciones para contribuir a la conservación del ambiente natural.

La disposición rige por igual tanto para la comunidad local como para los turistas que acudan al área. El objetivo central de esta paralización de actividades, que incluye la interrupción de las labores de control de la perca, es favorecer la etapa de reproducción de las especies marinas autóctonas y garantizar el equilibrio ambiental de la laguna.

Desde la administración del parque enfatizaron la importancia del cumplimiento estricto de esta norma e instaron a los concurrentes a colaborar de forma activa con la protección de los recursos naturales del predio.