En un Superclásico caliente, Leandro Paredes y el neuquino Marcos Acuña, compañeros en la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, tuvieron un encontronazo que incluyó insultos, empujones y que terminó con ambos futbolistas amonestados.

La disputa se originó luego de que el volante Xeneize empujáse a Tomás Galván, causando el enojo del Huevo, que saltó en defensa de su compañero y devolvió la gentileza. El mediocampista acabó en el césped de La Bombonera y trató de "cagón" al lateral izquierdo oriundo de Zapala.

En el encuentro anterior entre Boca Juniors y River Plate disputado en abril, ambos jugadores ya se habían cruzado, luego de que Paredes le cometiera una falta a Joaquín Freitas. En ese momento, Acuña encaró al volante, quien intentaba bloquear el tiro libre. El lateral fue a recriminarle por la infracción y, también, lo empujó.

El colegiado en aquella oportunidad había sido, otro neuquino Darío Herrera, que también los mostró la tarjeta amarilla a ambos involucrados por la acción.