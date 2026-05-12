Aún continúa la incertidumbre dentro de la ciudad de Medellín, como así también en Río de Janeiro, por lo que ocurrió este jpasado ueves 7 de mayo en el Estadio Atanasio Girardot en lo que fue el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo, donde el balón solamente rodó por algunos minutos.

Los hinchas locales comenzaron una protesta con pirotecnia mediante, la cual fue arrojada hacia el campo de juego, y también invadieron el césped desde atrás del arco que defendía el argentino Agustín Rossi. Así, el colegiado venezolano Jesús Valenzuela Sáez decidió irrumpir el partido, mientras los fanáticos colombianos continuaban con su manifestación.en el marco de una fecha de la Copa Libertadores de América 2026.

El partido fue cancelado y no tendrá una nueva fecha para su disputa. Incluso, desde Conmebol ya están trabajando en la decisión final, pero según el reporte de Globo Esportes, uno de los periódicos más prestigiosos de Brasil, la entidad sudamericana ya le manifestó al Rubro-Negro y también a la Confederación Brasileña de Fútbol que la victoria será computada.

A causa de la falta de seguridad, desde la dirigencia de Flamengo buscaron la suspensión del cotejo. Pero esto no es lo único que ocurriría. Los antecedentes favorecen a los cariocas, ya que por los hechos de violencia que se dieron en 2025 con ls hinchadas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fueron los trasandinos quienes accedieron a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana que se disputó en aquel año.

Si bien no se trata de un juego de Playoffs y sí de la fase de grupos, debido a que Conmebol le daría la victoria al Mengão, se aseguraría la clasificación anticipada a los octavos de final de la Copa Libertadores ya que alcanzaría la línea de 10 puntos a falta de dos jornadas.

Por qué protestaron los hinchas de DIM ante Flamengo

Cuando el juego ya estaba interrumpido y la policía intentaba contener la situación, detrás del arco de Rossi se desplegaron varias banderas que reflejan la actual situación del elenco paisa. Contra FIFA, CONMEBOL, los jugadores y a Raúl Giraldo, máximo accionista del club colombiano.

Giraldo protagonizó en el último partido, que se disputó en el mismo escenario, un cruce con los hinchas, donde terminó haciendo gesto de dinero con una sonrisa mientras se retiraba del campo. Posteriormente, pidió disculpas y renunió a la representación legal de DIM.

La escena se vivió en medio de los flojos resultados de este semestre, pero precisamente tras la derrota ante Águilas Doradas el domingo por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. Con la caída, DIM se quedó afuera de los Playoffs. Por eso, “que se vayan todos”, es el cántico que suena desde entonces en el Estadio Atanasio Girardot.