El fútbol argentino atraviesa una preocupante oleada de lesiones. La confirmación de la rotura de ligamentos de Alan Forneris, volante de Racing Club de Avellaneda, elevó a 20 la cantidad de jugadores que sufrieron esa grave lesión en lo que va de la temporada 2026 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, incluyendo la pretemporada de enero, las 16 fechas de la fase regular y los octavos de final del Apertura. Y el ritmo no para: solo en los primeros 11 días de mayo ya cayeron cuatro jugadores con el mismo diagnóstico.

El mes de mayo es el más duro en lo que va del año. Agustín Seyral de Sarmiento y Gastón Suso de Atlético Tucumán el día 3, Tomás Nasif de Platense el 7 y Forneris el 11. Cuatro roturas de ligamentos en menos de dos semanas, una frecuencia que no tiene precedentes en lo que va de la temporada.

A lo largo del año hubo varios casos que llamaron la atención por su concentración en un mismo club. Estudiantes de Río Cuarto, en su primera temporada en la máxima categoría, ya acumula tres bajas por esta lesión: Valentín Fenoglio, Matías Ruiz Díaz y Lucas González, todas ocurridas en el mes de febrero. San Lorenzo vivió otro episodio insólito el 11 de marzo ante Boca Juniors en La Bombonera, Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández se rompieron los ligamentos en el mismo partido.

Los 20 jugadores con rotura de ligamentos en 2026

Los 20 jugadores que sufrieron rotura de ligamentos en lo que va del año son: Simón Rivero (Tigre), Valentín Fenoglio (Estudiantes RC), Manuel Romero (Instituto), Matías Gómez (Talleres), Matías Ruiz Díaz (Estudiantes RC), Jano Gordon (Vélez), Fernando Juárez (Central Córdoba), Juan Carlos Portillo (River), Lucas González (Estudiantes RC), Valentín Carboni (Racing), Federico Gomes Gerth (Unión), Ezequiel Cerutti (San Lorenzo), Gastón Hernández (San Lorenzo), Carlos Villalba (Sarmiento), Imanol González (Gimnasia de Mendoza), Agustín Marchesin (Boca), Agustín Seyral (Sarmiento), Gastón Suso (Atlético Tucumán), Tomás Nasif (Platense) y Alan Forneris (Racing).

Si se suman los casos de Alejo Montero de Newell's y Gastón Martínez de Belgrano, quienes sufrieron la lesión en diciembre de 2025 y continúan en recuperación durante este torneo, el número asciende a 22. Una estadística que exige una respuesta urgente del fútbol argentino.