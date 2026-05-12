La Casa Blanca explotó. Y esta vez no fue por un gol agónico en el Bernabéu ni por otra remontada imposible de Champions. Fue Florentino Pérez, el hombre que convirtió al Real Madrid en una máquina de ganar, quien decidió romper el silencio y prender fuego todo en una conferencia de prensa que tuvo tensión, pases de factura, amenazas políticas y un desafío frontal a quienes buscan correrlo del poder.

Con gesto serio, tono desafiante y el respaldo de más de dos décadas de gestión, el presidente del club blanco anunció el adelantamiento de las elecciones para renovar la junta directiva. Pero lejos de mostrarse debilitado por la presión, Florentino dejó una advertencia que retumbó en toda Europa: “Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid”.

Fue una declaración de guerra. Una respuesta directa a semanas cargadas de rumores, operaciones mediáticas y críticas feroces después de una temporada donde el Madrid no levantó títulos y convivió con conflictos internos que atravesaron el vestuario. Entre ellos, la fuerte discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, un episodio que recorrió los principales portales deportivos del mundo y alimentó las versiones de crisis puertas adentro.

Pero Florentino no sólo defendió su gestión: también expuso públicamente a parte de la prensa. En uno de los momentos más tensos de la conferencia, tomó su celular y leyó una publicación periodística que aseguraba que él había dicho sentirse “muy cansado” antes de ingresar a la reunión dirigencial. Miró al salón, buscó al autor de la nota y disparó sin filtro: “¿Usted cree que antes de entrar yo digo esto? Trabajo como un animal”.

La escena dejó helada a la sala. El periodista señalado apenas atinó a bajar la mirada mientras el mandamás merengue seguía descargando bronca acumulada. Y no se quedó ahí. También aprovechó para desmentir de manera tajante los rumores sobre un supuesto delicado estado de salud: “Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta”.

El histórico dirigente, considerado uno de los hombres más poderosos del deporte mundial tanto por su fortuna como por su influencia, utilizó además el peso de su historia como principal escudo. “Conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto”, recordó. Y no fue un dato menor: siete Champions League en fútbol respaldan una gestión que transformó al Real Madrid en la marca más poderosa del planeta.

Lejos de mostrarse golpeado, Florentino eligió contraatacar. “Yo me presenté en el Real Madrid para que mandasen sus socios. Los periodistas creen que dicen una cosa y la gente les cree. La gente me cree a mí”, lanzó con dureza. Y enseguida agregó otra frase con aroma a pulseada política: “Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo”.

Como si faltara algo más para terminar de encender el clima, también reavivó la guerra contra el arbitraje español y el escándalo Negreira. Confirmó que el club prepara un dossier para presentar ante UEFA y calificó el caso como “el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol”.

Así, entre desafíos, acusaciones y frases de alto voltaje, Florentino Pérez volvió a demostrar que no piensa soltar el trono fácilmente. En el Real Madrid podrá faltar una copa esta temporada, pero lo que sobra es poder, fuego cruzado y una interna que ya se juega como una final.