Se disputó en el nuevo óvalo de Rosario, lugar donde se desarrollarán las pruebas de ciclismo en los juegos Odesur, la Copa Argentina UCI C1, que contó con la participación de delegaciones de Chile, México, Uruguay, Brasil y Perú. La neuquina Abril Garzón dijo presente con la selección nacional, donde se coronó en Ómnium, llegando de gran forma a la competencia a los Juegos Suramericanos.

La oriunda de Huinganco vuelve a los primeros planos nacionales. En Ómnium de mujeres, Abril Garzón fue la ganadora con un total de 145



puntos, haciendo una gran prueba por puntos y superando a Julieta Benedetti y Scarlet Cortez (Chile). posteriormente, se colgó la mellada de bronce en la prueba por punto donde , la chilena Scarlet Cortez fue la ganadora con 56 puntos seguida por Maribel Aguirre y la neuquina, ambas con la selección nacional. “Contentan por el resultado “dijo Garzón a Grito Sagrado, agregando además que viene muy bien roda la nueva pista pensando en los Odesur.

podio en la Copa Argentina UCI C1

“Hace mucho que no estaba competitiva, puedo decir que esta año lo volví hacer, contante por eso” manifestó, agregando además que para estos Odesur sus expectativas son muchas, “Me siento bien y entrenando con las chicas para la cuarteta, los tiempos no están saliendo y en estos días tendremos certeza ara saber si vamos a pelear medallas”.

Para la ciclista neuquina, que llega luego de una buena temporada en Europa, donde pudo rozarse con grande figuras; y mostró ser competitiva, los Juegos que se disputarán en Rosario desde el 12 al 26 de septiembre tendrán un tinte especial, “Van a ser unos juegos emotivos, nada como correr en casa y con nuestra gente”.

Abril Garzón será una de los 12 neuquinos que dirán presente en la gran cita continental, donde la delegación Argentina será local y con gran expectativa por los competidores de la provincia.

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