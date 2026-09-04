Copa Argentina confirmó que el partido por los cuartos de final entre Boca y Racing se disputará el 27 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

De esta manera, también quedó confirmado que el Mundialista de la Docta no correrá como opción para la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA que se viene y serviría para despedir a Lionel Messi.

AFA tiene previsto confirmar los amistosos de este mes y octubre el próximo lunes, pero ante la información de Copa Argentina todos comenzaron a mirar hacia Mendoza como posible destino de algunos de los juegos.

Confirmado

Lo cierto es que mientras todo es especulación en torno a la presentación de Argentina en el país, el Xeneize y la Academia animarán uno de los grandes duelos mano a mano del certamen más federal.

Miguel Merentiel junto a los hinchas de Boca en Córdoba, en la previa al partido con Vélez que lo tuvo a su equipo como ganador en los penales.

Boca viene de imponerse allí mismo a Vélez por penales, mientras que Racing eliminó en la instancia previa a Belgrano de Córdoba.

Para ambos clubes se trata de un objetivo importante, no sólo porque representa un título, sino porque también clasifica a la próxima Copa Libertadores de América.