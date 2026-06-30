En la continuidad del martes mundialista, Francia y Suecia empatan sin goles por los 16avos de final del Mundial 2026. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Les Bleus llegan como candidatos luego de completar una fase de grupos perfecta y se medirán a los suecos, que se metieron en tercer lugar del Grupo F y quieren dar la sorpresa. El encuentro es transmisión de DSports y TyC Sports.

El gol anulado a Mbappé

En la acción que destrababa un partido equilibrado, Mbappé superaba con facilidad al arquero Jacob Widell Zetterstrom, sin embargo el línea le ahogó el grito de gol. Luego de un error en salida de Suecia, un pase de Michael Olise encontró el desmarque de Kiki, pero el delantero del Real Madrid arrancó apenas adelantado y por eso el tanto fue invalidado.

Formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterstrom; Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmunsson, Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

TV: DSports y TyC Sports.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

La previa

Los galos llegan al cruce como uno de los tres equipos que completaron la fase de grupos con puntaje perfecto. Los conducidos por Didier Deschamps comenzaron con victorias ante Senegal (3-1) e Irak (3-0) y vienen de una goleada sin atenuantes ante Noruega por 4-1, en ese último partido con una formación alternativa. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé encabezan la lista de goleadores del equipo y quieren volver a demostrar su capacidad para meterse entre los máximos artilleros del torneo junto a Lionel Messi.

Dembelé se despachó con un hat-trick ante Noruega y busca ser importante junto Mbappé.

Por otra parte, Deschamps se refirió a sus días afuera de la concentración debido al fallecimiento de su madre, y aseguró estar entero. “Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa", dijo el DT, que culminará un proceso de 12 años al frente de Francia al terminar este Mundial.

Del lado de Suecia, dirigida por Graham Potter, llegó a clasificarse como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos con altibajos. Arrancó con una goleada sobre Túnez por 5-1, pero luego sufrió una derrota por el mismo marcador ante Países Bajos para cerrar finalmente con un empate 1-1 frente a Japón que confirmó su presencia en los 16vos.