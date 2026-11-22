Después de su participación en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto ya tiene en el horizonte su próximo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino volverá a salir a pista el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato 2026.

La actividad se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el circuito internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. Será una nueva oportunidad para que el argentino continúe sumando experiencia y busque cerrar de la mejor manera la temporada.

El trazado tiene una extensión de 5.419 metros, 16 curvas (10 a la derecha y 6 a la izquierda) y una recta principal de más de un kilómetro, que ofrece una de las principales oportunidades de sobrepaso en la curva 1. Se trata de un circuito rápido y exigente, con predominio de curvas de media y alta velocidad que generan un importante desgaste de los neumáticos. La carrera se correrá bajo iluminación artificial, tendrá 57 vueltas y cubrirá una distancia total de 308,6 kilómetros.

El último ganador del Gran Premio de Qatar fue Max Verstappen, quien se quedó con la victoria en la edición 2025, disputada el 30 de noviembre en el circuito de Lusail. El neerlandés, con Red Bull, completó las 57 vueltas y cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de 7,995 segundos sobre Oscar Piastri, mientras que Carlos Sainz completó el podio con Williams.

Circuito Internacional de Lusail

Por su parte, Franco Colapinto terminó en el puesto 14, al volante de Alpine, en una carrera complicada. El argentino completó 56 vueltas y quedó a una vuelta del ganador. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 16°, por lo que Alpine se fue de Qatar sin sumar puntos.

Para Alpine, será una nueva fecha clave para seguir buscando la épica y llegar al quinto puesto del campeonato de constructores, en Las Vegas significó un importante impulso en la lucha por el campeonato de constructores. La escudería francesa alcanzó los 87 puntos y se mantiene en la sexta posición, por debajo de Racing Bulls, que marcha quinto con 114.

Después de Qatar, Colapinto tendrá una última presentación en la temporada: el Gran Premio de Abu Dhabi, que se correrá el domingo 6 de diciembre a las 10:00 de Argentina, en el circuito de Yas Marina. De esta manera, el piloto argentino afrontará las dos últimas carreras del año con el objetivo de mantener el buen nivel mostrado en Las Vegas y cerrar de la mejor manera su temporada 2026.

Cronograma del GP de Qatar:

Viernes 27 de noviembre

Primer entrenamiento libre (FP1) :10:30hs

Segundo entrenamiento libre (FP2): 14:00hs

Sábado 28 de noviembre

Tercer entrenamiento libre (FP3): 11:30hs

Clasificación: 15:00hs

Domingo 29 de noviembre

Gran Premio de Qatar: 13:00hs

Todos los horarios corresponden a Argentina.