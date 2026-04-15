Este fin de semana se llevará a cabo la segunda fecha del campeonato 2026 de Karting con Caja en el circuito Anfiteatro de Fernández Oro, donde se espera la participación de más de 70 kartings, distribuidos en las distintas categorías, consolidando el crecimiento sostenido de la categoría y el interés de pilotos de toda la región.

Sábado y domingo, a toda velocidad en Fernández Oro

La actividad comenzará el sábado 18 de abril con las tareas administrativas entre las 8 a 9.15, seguida de la reunión de pilotos a las 9.20. Durante la jornada se desarrollarán los entrenamientos oficiales (dos tandas por categoría de 5 minutos cada una), las clasificaciones (3 minutos) y las series, que se disputarán a 8 vueltas.

El domingo 19 de abril continuará la acción en pista con un entrenamiento matutino de 3 minutos por categoría. Posteriormente se llevarán a cabo las pre finales, a 10 vueltas, y las finales, que se disputarán a 14 vueltas para todas las divisionales.

Se viene la segunda fecha del karting con caja en Fernández Oro

Categorías e inscripciones para la segunda fecha del Karting con caja 2026

Las categorías que formarán parte del espectáculo son: Kayak 250, Varilleros, Senior, Pre Junior, Escuela, Junior, Master e Internacional, lo que garantiza un parque variado y competitivo.

En cuanto a las inscripciones, las mismas se encuentran abiertas con un valor de 270.000 pesos para las categorías competitivas, incluyendo senior, seguro, licencia deportiva y concurrente, mientras que la categoría Escuela tiene un costo de 100.000 pesos. El cierre de inscripciones será el viernes 17 de abril a las 12.

Desde la organización se anticipa un gran fin de semana de automovilismo, con un importante marco de público y el acompañamiento de equipos, pilotos y familias que siguen de cerca el desarrollo del campeonato.