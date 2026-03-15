El Gran Premio de Bahréin y el de Arabia Saudita, la cuarta y la quinta prueba, respectivamente, del campeonato de la Fórmula 1 "no se disputarán en abril", según anunció a través de un comunicado, la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

La primera cita estaba prevista entre el 10 y 12 de abril en Sakhir, mientras que la segunda iba a tener lugar en Yeda del 17 al 19, pero el conflicto bélico desatado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán han motivado la suspensión.

"Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Medio Oriente, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se llevarán a cabo según lo previsto. Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril", expresó el breve comunicado.

Según informó Sky Sports el viernes pasado, se analizaron alternativas para cubrir el hueco en el calendario, con los circuitos de Portimao, en Portugal, e Imola, en Italia, entre las opciones evaluadas. Sin embargo, la posibilidad finalmente fue descartada y no habrá reemplazo para esa fecha.

Por otro lado, The Athletic reveló que el Gran Premio de Baréin no tiene chances de reprogramarse, pero que aún podría realizarse la carrera de Arabia Saudita. Por ende, serán 23 los GP de esta temporada, a salvedad de lo que ocurra con el circuito de Yeda.

De este modo, la Fórmula 1 tendrá un receso de cinco semanas entre el GP de Japón (29 de marzo) y el GP de Miami (3 de mayo), lo que implica que no se disputarán carreras durante todo abril. La última vez que se anuló una cita con tanta anticipación fue el Gran Premio de Emilia Romaña 2023, suspendido por las inundaciones que dejaron al menos cinco víctimas fatales en el norte italiano