El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en la carrera Sprint de la segunda fecha en la temporada 2026 de la Fórmula 1 que ganó George Russell después de un arranque malo del fin de semana en la ciudad china de Shangai para el equipo Alpine.

La primera de las 6 carreras cortas plateadas para esta temporada representaba un desafío mayúsculo para el piloto argentino ya que comienzan a oírse las primeras voces realmente críticas para él porque el Alpine de su compañero de equipo, Pierre Gasly, sí da respuestas. El francés terminó ubicándose 11°, luego de haber llegado hasta el noveno lugar de la grilla.

A todo o nada a 19 vueltas fue para el sudamericano que partió en la posición número 16 de una grilla que tenía al británico George Russell con Mercedes Benz como el máximo candidato, librando un mano a mano con las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

La partida del número 43 fue muy buena en la recta principal, adelantándose cuatro puestos. El paso de los kilómetros lo llevaron a retroceder poniendo al límite los neumáticos de compuesto medio al que apostaron la mayoría de los equipos.

Sin embargo, el paso de las vueltas le fue quitando ritmo al andar del representante nacional que fue perdiendo aún más posiciones hasta terminar 15° al momento en que ingresó el auto de seguridad y se relanzará la carrera.

Auto de seguridad

En la punta ya mandaban los dos Mercedes porque Kimi Antonelli se recuperó y se deshizo de los bólidos rojos de Ferrari. Russell se cortó con mucho margen en la punta, aunque perdió todo lo hecho como ventaja a partir del relanzamiento.

El Mercedes Benz de Russell sólo tuvo oposición en las primeras cinco vueltas del Sprint en Shangai.

La reanudación de las acciones le costó muy caro a Antonelli y el que se fue para adelante fue Lando Norris, el último campeón intentó filtrarse en el podio, pero fue obligado a devolverle la posición al italiano Antonelli.

Para entonces, lo mejor de Colapinto ya se había visto en pista y aunque pasó un auto más para ubicarse 14°, no cambia demasiado el irregular comienzo del año.

En tres horas llegará el tiempo de clasificar, ya mirando a la final de la madrugada dominguera en la Argentina.