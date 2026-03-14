El 28 y 29 de marzo el Autódromo ciudad de Neuquén recibirá la tercera fecha del Turismo Carretera, máxima categoría del automovilismo nacional. Las entradas ya están a la venta, y el escenario se prepara para la ocasión.

Las entradas se venden en números récord con relación a las anteriores temporadas, demostrando el interese que hay en la zona por una nueva visita del Turismo Carretera, luego de su paso por Calafate y Viedma.

Para esta oportunidad, el autódromo muestra mejoras con relación a la temporada pasada. Se observa mayor vegetación, con árboles en crecimiento en las curvas 1 y 2, más en el ingreso, donde en dos años habrá una sombra importante.

En el trazado, se están realizando los habituales trabajos de pintura, con cambio de color en los pianos (ahora serán celeste y blanco). “Tenemos buen acompañamiento de la provincia. Deportes nos da una mano interesante cuando pedimos recursos. Siempre hace falta más, pero nos sentimos muy acompañados”, expresó Yamil Aschkar, dirigente de la AACC, quien adelantó que se volverá a colocar la tribuna para personas con discapacidad, sumando al clásico sector de boxes, con gradas para más de 4 mil personas.

La llegada al TC se suma al calendario que tiene el autódromo para todo el año, además de autos, también se correr en motos y picadas.

“Este año crecimos en cantidad de evento los fines de semana, eso es gracias al grupo humano que trabaja en el autódromo, gente apasionada que nos gusta el deporte motor", dijo Aschkar.

La buena noticia del lugar es la llegada del semi permanente de karting, lugar que ya fue utilizado. “Nos sorprendió gratamente el Prokart, el 22 de febrero tuvimos 154 kartings de la partida. Tenemos chicos girando todos los días”, sostuvo, anticipando además que “después del TC se arma el circuito nuevamente y lanzaremos una escuelita de karting para comenzar con el semillero”.

Las entradas anticipadas se pueden comprar online a través de la página web ProTickets, donde accederá a un ticket digital. Sino de forma presencial en Ministro González 40, Neuquén capital, con atención de martes a sábados de 10 a 14 y de 19 a 23, y los domingos de 19 a 23.

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