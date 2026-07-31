La máxima categoría del automovilismo mundial volverá a pone primera nuevamente con el Gran Premio de Países Bajos, una cita que marcará el regreso de la actividad tras el tradicional receso del verano europeo y que tendrá una vez más a Franco Colapinto como una de las grandes atracciones para los fanáticos argentinos.

El piloto de Alpine afrontará la duodécima fecha de la temporada 2026 con el objetivo de dejar atrás un complicado paso por Hungría y volver a pelear por puntos en un campeonato cada vez más exigente. En un circuito tan desafiante como el de Zandvoort, el joven bonaerense buscará seguir consolidándose entre la élite del automovilismo mundial.

La última presentación de Colapinto no fue la esperada. En el Hungaroring había conseguido una prometedora clasificación al ubicarse 13°, pero las limitaciones de rendimiento de su Alpine le impidieron sostener el ritmo durante la carrera y terminó cruzando la bandera a cuadros en la 15ª posición. Ahora, tras casi cuatro semanas de descanso, llega renovado para afrontar una nueva oportunidad.

Actualmente, el argentino ocupa el 12° puesto en el Campeonato de Pilotos con 19 puntos y mantiene intacta la ilusión de seguir escalando posiciones en una temporada que viene mostrando su crecimiento carrera tras carrera.

Un fin de semana con sprint y acción desde el viernes

La cita en Países Bajos tendrá un atractivo especial: se correrá bajo el formato sprint, por lo que habrá instancias competitivas desde la jornada inaugural.

La actividad comenzará el viernes 21 de agosto con la única práctica libre del fin de semana y posteriormente se disputará la clasificación para la carrera sprint. El sábado habrá doble acción con la sprint y la clasificación para el Gran Premio, mientras que el domingo llegará el plato fuerte con la carrera principal.

Cronograma del GP de Países Bajos (horario argentino)

Viernes 21 de agosto



• Práctica Libre 1: 7:30 a 8:30



• Clasificación Sprint: 11:30 a 12:14

Sábado 22 de agosto



• Sprint: 7:00 a 8:00



• Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 23 de agosto



• Carrera: 10:00

Zandvoort, un desafío de la vieja escuela

Ubicado entre las dunas de arena de la costa neerlandesa, el circuito de Zandvoort es uno de los trazados más particulares del calendario. Su diseño angosto, las curvas rápidas y los pronunciados peraltes lo convierten en una pista técnica y exigente, donde los errores suelen pagarse caro.

Con una longitud de 4,307 kilómetros, 14 curvas y un total de 72 vueltas para completar la carrera, el escenario neerlandés obliga a los pilotos a encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad y precisión. Además, el desgaste de los neumáticos suele jugar un papel determinante en el resultado final.

El récord de vuelta sigue en manos de Lewis Hamilton, quien en 2021 marcó un tiempo de 1:11.097.

La espera terminó. La Fórmula 1 vuelve a escena y Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad para demostrar que su lugar está entre los mejores del mundo. Con sprint, clasificación y carrera en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, el GP de Países Bajos promete un fin de semana cargado de adrenalina para los fanáticos argentinos.