La separación de Franco Colapinto y Maia Reficco tendría un motivo muy diferente al que comenzó a circular en las redes sociales. Según reveló Gustavo Méndez en La mañana con Moria, no existieron terceros ni se terminó el amor entre ellos. Las obligaciones profesionales y las presiones externas habrían provocado el distanciamiento.

La posibilidad de una reconciliación todavía estaría abierta para Franco Colapinto y Maia Reficco. “Lo que me dijeron es que, atención, no es definitiva. Tal vez a fin de año o en unos próximos meses se vuelvan a encontrar”, explicó el periodista. Además, aclaró: “No venía tenso por el cariño que se tenían ellos, sino por lo que hay alrededor de ellos. La familia y todo el entorno”.

El mayor desgaste habría surgido por la dificultad para combinar sus carreras y sostener los encuentros. Maia Reficco tiene compromisos internacionales y durante un tiempo habría postergado algunos para acompañar al piloto. “Ella fue aplazando muchos compromisos. Vive entre Nueva York y Madrid, pero ya no puede dejar su carrera para acompañarlo”, señaló Méndez. Luego agregó: “No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras”.

Para Franco Colapinto, la exposición también sería un condicionante permanente dentro de la relación. Su actividad como corredor de Alpine lo obliga a mantener un fuerte cuidado sobre cada aparición pública. “Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine y por la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís”, aseguró el panelista.

Al reconstruir los meses anteriores, el periodista recordó que Maia Reficco ya había realizado cambios importantes en su agenda: “Hasta ese momento venía tensa la cuestión, pero ella se había ido a Madrid y había aplazado ciertos compromisos”. El romance había avanzado rápidamente antes de la crisis. "En marzo contamos que estaban de novios Franco Colapinto y Maia Reficco. Había sido la presentación oficial con familiares de un lado y del otro", indicó.

La versión conocida cambia el eje del final y descarta una traición como desencadenante. El vínculo habría quedado condicionado por dos carreras en pleno crecimiento, las distancias y la exposición que rodea al automovilista. Aunque hoy permanecen separados, la puerta no estaría cerrada: el paso de los próximos meses determinará si ambos consiguen reorganizar sus vidas y apostar nuevamente por la relación.