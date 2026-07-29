Franco Colapinto sigue sumando argumentos para consolidarse dentro del proyecto de Alpine. Aunque esta vez no hubo puntos en juego ni una clasificación oficial, el piloto argentino volvió a destacarse en el Hungaroring al ser el que más giró durante la segunda jornada de los ensayos organizados por Pirelli, una prueba clave para el desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 a partir de 2027.

En una jornada dedicada exclusivamente a la recolección de datos, el bonaerense completó 139 vueltas al trazado húngaro, la cifra más alta entre todos los pilotos presentes. Así cerró dos días de intensa actividad en los que acumuló 267 giros y más de 1.170 kilómetros recorridos, un volumen de trabajo que refleja la confianza depositada por Alpine y Pirelli en el argentino.

Más allá de los cronómetros, el gran objetivo de los ensayos fue evaluar el comportamiento de los futuros compuestos de la categoría. Durante la sesión se probaron diferentes configuraciones de los neumáticos C3, C4 y C5, alternando simulaciones de clasificación con tandas largas de hasta 16 vueltas para obtener la mayor cantidad posible de información de cara al nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2027.

Aun así, Colapinto también mostró un rendimiento competitivo. Su mejor vuelta fue de 1m20s139, apenas 222 milésimas más lenta que la registrada por el brasileño Gabriel Bortoleto, quien marcó el mejor tiempo del miércoles con Audi al detener el cronómetro en 1m19s917.

El dato cobra aún más valor si se tiene en cuenta que el martes el argentino había sido el más veloz de la jornada, superando tanto a Bortoleto como a Jak Crawford, representante de Aston Martin. En conjunto, las dos sesiones dejaron un balance altamente positivo para Colapinto, que volvió a responder con ritmo, constancia y una enorme capacidad para completar kilómetros, un aspecto muy valorado en este tipo de programas de desarrollo.

Con las pruebas concluidas, la Fórmula 1 entró oficialmente en el tradicional receso de mitad de temporada. La actividad volverá del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, donde comenzará el tramo decisivo del campeonato. Allí, nuevamente, todas las miradas de los fanáticos argentinos estarán puestas en Colapinto, que continúa aprovechando cada oportunidad para demostrar que tiene con qué ganarse un lugar cada vez más importante dentro de la máxima categoría.