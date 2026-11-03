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Fórmula Uno: los dueños de Cadillac quieren vender la escudería

El equipo estadounidense que cuenta con Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos, podría cambiar de manos a pocos meses de su debut en la categoría

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 19:45
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Cadillac F1 busca comprador: evaluación de 3.000 millones de dólares

La escudería Cadillac podría protagonizar uno de los movimientos empresariales más importantes de la Fórmula 1. Según trascendió, Mark Walter, propietario mayoritario del equipo a través de TWG Global, estaría dispuesto a vender su participación en la escudería por una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares.



De acuerdo con la información publicada, habría al menos siete interesados en adquirir la estructura estadounidense, que forma parte de un proyecto conjunto con General Motors.

La noticia genera repercusión por el momento en el que aparece: Cadillac acaba de iniciar su camino en la máxima categoría del automovilismo y tiene como pilotos a Valtteri Bottas y Sergio 'Checo' Pérez.

Además, el posible cambio de propiedad llega pocos días después de que se conociera la renovación del piloto mexicano hasta 2029.



Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre una posible operación, pero el interés que despertaría la escudería refleja el valor comercial que puede alcanzar una estructura dentro de la Fórmula 1.

 

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