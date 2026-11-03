El Gobierno de la Provincia continúa acompañando a las instituciones deportivas neuquinas a través del programa Clubes Sociales, una política pública destinada a fortalecer la infraestructura de los clubes y potenciar su rol social y comunitario.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, visitó el Club Eucalipto Blanco del Limay, donde recorrió las instalaciones junto al presidente de la institución, Alejandro García, y pudo conocer los avances de los trabajos que se encuentran en ejecución.

Villone destacó la importancia de acompañar a los clubes que sostienen una tarea fundamental en sus comunidades y remarcó que “el programa Clubes Sociales es una muestra de la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de invertir en las instituciones deportivas, fortalecer su infraestructura y generar más oportunidades para niños, niñas y jóvenes”.

En ese sentido, agregó que “cada obra que se lleva adelante en un club representa una inversión que va más allá de lo edilicio, porque permite ampliar las posibilidades de practicar deporte, fortalecer los espacios de encuentro y acompañar el desarrollo de toda la comunidad”.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, visitó el Club Eucalipto Blanco del Limay, donde recorrió las instalaciones junto al presidente de la institución, Alejandro García

La entidad recibió un aporte total de 100 millones de pesos destinado a mejorar y ampliar sus espacios deportivos. Las obras contemplan la construcción y acondicionamiento de vestuarios, sanitarios y tribunas, además de trabajos de infraestructura edilicia y la generación de nuevos espacios para el desarrollo de actividades.

Entre las intervenciones se destaca la construcción de un gimnasio propio, cuyos trabajos ya se encuentran en marcha y avanzan como parte del proyecto de ampliación de las instalaciones.

Actualmente, el club continúa trabajando en su infraestructura, con el objetivo de contar con instalaciones adecuadas para acompañar el crecimiento de sus propuestas deportivas y brindar mejores condiciones a quienes concurren diariamente a la institución.

El compromiso con la comunidad

Además de las mejoras edilicias, la institución desarrolla una importante tarea deportiva y social en el barrio, con propuestas de fútbol masculino, femenino y formativo, y acciones orientadas a favorecer la inclusión y el acceso a la práctica deportiva.

En el marco del programa Clubes Sociales, también lleva adelante distintas acciones comunitarias y de acompañamiento social, facilitando el acceso a sus instalaciones y promoviendo la participación de niños, niñas, jóvenes y familias en actividades deportivas y recreativas.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo a los clubes neuquinos mediante una política pública que combina inversión en infraestructura, promoción deportiva e inclusión social, reconociendo el papel fundamental que cumplen estas instituciones en el desarrollo de sus comunidades.