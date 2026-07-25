El argentino Franco Colapinto volvió a demostrar que está para pelear en la zona media de la Fórmula 1. El piloto bonaerense de Alpine avanzó hasta la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Hungría y se aseguró el 13° lugar de partida, una posición que lo mantiene con expectativas de volver a sumar puntos en una temporada en la que las remontadas ya se convirtieron en una de sus principales virtudes.

La pole position quedó en manos del vigente campeón del mundo, Lando Norris, que volvió a confirmar el gran presente de McLaren al marcar un 1:17.207 en la Q3. Detrás se ubicaron Lewis Hamilton, con Ferrari, y Charles Leclerc, completando un trío de lujo para la primera fila ampliada de la grilla.

Colapinto volvió a meterse entre los protagonistas de la zona media

La clasificación del argentino fue de menor a mayor. En la Q1 consiguió superar el primer corte al ubicarse 14°, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly y de algunos de sus rivales directos de Audi y Racing Bulls, equipos con los que Alpine mantiene una cerrada lucha en el campeonato de constructores.

La sorpresa de la primera tanda la dio Fernando Alonso, que logró acceder por primera vez en la temporada a la Q2, mostrando un salto de rendimiento de Aston Martin luego de las mejoras incorporadas al monoplaza.

En la Q2, Colapinto volvió a extraer el máximo potencial de un Alpine condicionado por algunas limitaciones mecánicas. Finalizó 13°, quedando a un paso de ingresar al último corte clasificatorio, mientras Norris volvía a dominar la sesión, tal como lo hizo en Hungría durante las clasificaciones de 2023, 2024, 2025 y ahora también en 2026.

La ubicación no refleja del todo el potencial mostrado por el argentino durante el fin de semana. De hecho, gran parte de sus mejores resultados este año llegaron precisamente desde posiciones similares, gracias a excelentes largadas, una inteligente administración de neumáticos y maniobras de sobrepaso que ya son una marca registrada en su temporada debut completa.

El desafío del domingo: otra carrera para avanzar

La carrera aparece nuevamente como el escenario ideal para Colapinto. Si bien el Hungaroring es uno de los circuitos más difíciles para adelantar, el argentino ha demostrado durante todo el campeonato una notable capacidad para recuperar posiciones. En lo que va de la temporada 2026, el piloto de Alpine acumula actuaciones destacadas avanzando desde la zona media hacia los puestos puntuables, consolidándose como uno de los pilotos con mayor cantidad de sobrepasos en carrera y transformándose rápidamente en una de las revelaciones del campeonato.

Con el 13° puesto de largada, el objetivo vuelve a ser claro: aprovechar la estrategia, una buena salida y cualquier oportunidad que ofrezca la competencia para volver a terminar entre los diez mejores.

Norris volvió a imponer el ritmo

En la definición de la clasificación, Lando Norris ratificó el dominio de McLaren al quedarse con la pole con un tiempo de 1:17.207, superando a Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El británico, además, continúa ampliando una estadística notable en Hungría: volvió a ser el más rápido en la Q2 por cuarto año consecutivo y llega como uno de los grandes candidatos para quedarse con la victoria del domingo.

La Previa

El piloto argentino Franco Colapinto a bordo de un Alpine terminó decimocuarto (14°) ben la práctica libre 3 del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima (11°) fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, que este viernes protagonizó un fuerte choque en la última curva de Hungaroring, registró un mejor tiempo de 1 minuto 20 segundos 055 milésimas y quedó a dos segundos y 116 milésimas del líder, que fue el británico Lando Norris con McLaren.

El bonaerense fue más lento que su compañero de equipo, Pierre Gasly y terminó 14° en la última práctica del Gran Premio de Hungría. Después de abandonar el segundo ensayo del viernes por un accidente, el argentino cumplió una tanda con muchas vueltas y quedó en la zona media de la grilla con una diferencia de cuatro décimas respecto de su compañero en Alpine. Desde las 11 se correrá la clasificación.

El más rápido de la FP3 fue Lando Norris (McLaren), quien estuvo escoltado por Lewis Hamilton con Ferrari y Kimi Antonelli con Mercedes Benz.

Posiciones finales de la FP3