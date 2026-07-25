El piloto neuquino Lautaro de la Iglesia comenzó con la actividad del fin de semana de la tercera fecha del certamen Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo en el circuito de Mugello. El patagónico es parte de la divisional Pro y comparte del Lamborghini Huracán del Imperiale Racing con Phillippe Denes.

En la primera tanda, Guy Alba y el Mercedes Benz del Antonelli Motorsport dominó la general con 1 minuto 47 segundos 393 milésimas, mientras que el binomio de la Iglesia junto Denes se ubicó en el puesto 14° (decimocuarto) y séptimo (7°) en su divisional con un registro de 1 minuto 48 segundos 614 milésimas, a 1 segundo 221 milésimas de la punta.

Ya en la segunda sesión libre, la dupla integrada por Riccardo Cazzaniga y Dean MacDonald con el McLaren del Raptor Engineering se impuso con 1 minuto 48 segundos 413 milésimas y el auto número 85 del representante provincial finalizó tercero con un cronometraje de 1 minuto 48 segundos 598 milésimas a 185 milésimas de la referencia de líder.

Horario del CIGT en Mugello

Sábado 25, en hora argentina

Clasificación 1: 3.30 a 3.45

Clasificación 2: 3.55h a 4.10

Carrera 1: 8.45

Domingo 26

Carrera 2: a las 7.00