¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
TORNEO CLAUSURA 2026

En La Fortaleza, Lanús le ganó a Estudiantes de La Plata en el cierre de la décima fecha

El Granate se hizo fuerte de local y se quedó con el partido tras ganarle 2 a 1 al Pincha. Lobos y "Toto" Salvio fueron los autores de los goles del ganador mientras que González Pirez descontó para la visita.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 23:36
PUBLICIDAD
Lanús venció 2-1 a Estudiantes y se mete en zona de play offs

Lanús sumó de local tras ganarle 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en Estadio Ciudad de Lanús, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con este triunfo el Granate se metió en zona de play offs de la Zona A. Gonzalo Lobos y Eduardo "Toto" Salvio fueron los autores de los goles del local, mientras que Leandro González Pirez descontó para la visita.

Lanús llegaba al encuentro luego de golear 3 a 0 a Riestra y quería mantenerse en puestos de clasificación de su grupo. Por otro lado, "El Pincha" llegó con el envión tras la victoria ante Platense por 2 a 1.

Gonzalo Lobos abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, en su primer partido como titular. Luego, a los 14 minutos del complemento, "Toto" Salvio estiró la ventaja tras cambiar penal por gol para el Granate.

A los 38 minutos del segundo tiempo, González Pirez descontó para el Pincha.

Con este resultado, Lanús se ubica en la séptima posición de la Zona A con 16 unidades, mientras que Estudiantes de La Plata está en la posición 11 con 10 puntos.

Por fecha FIFA, el Granate tendrá descanso, pero el Pincha disputará la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central, el próximo sábado 26 de septiembre a las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD