Lanús venció 2-1 a Estudiantes y se mete en zona de play offs

Lanús sumó de local tras ganarle 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en Estadio Ciudad de Lanús, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con este triunfo el Granate se metió en zona de play offs de la Zona A. Gonzalo Lobos y Eduardo "Toto" Salvio fueron los autores de los goles del local, mientras que Leandro González Pirez descontó para la visita.

Lanús llegaba al encuentro luego de golear 3 a 0 a Riestra y quería mantenerse en puestos de clasificación de su grupo. Por otro lado, "El Pincha" llegó con el envión tras la victoria ante Platense por 2 a 1.

Gonzalo Lobos abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, en su primer partido como titular. Luego, a los 14 minutos del complemento, "Toto" Salvio estiró la ventaja tras cambiar penal por gol para el Granate.

A los 38 minutos del segundo tiempo, González Pirez descontó para el Pincha.

Con este resultado, Lanús se ubica en la séptima posición de la Zona A con 16 unidades, mientras que Estudiantes de La Plata está en la posición 11 con 10 puntos.

Por fecha FIFA, el Granate tendrá descanso, pero el Pincha disputará la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central, el próximo sábado 26 de septiembre a las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.