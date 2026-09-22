En la continuidad de la jornada de lunes, Independiente Rivadavia le ganó 1-0 a Barracas Central por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Con estos tres puntos de visitante en Olavarría y Luna, la Lepra volvió a ser el único líder de la tabla anual. Los mendocinos se recuperaron de la eliminación en Copa Argentina entre semana, sumaron su segundo triunfo al hilo en el campeonato y, además de la lucha por el título del mejor del año, quedaron escoltas en la Zona B.

Florentín y el gol del triunfo

El tanto que definió el partido llegó a los 12 minutos de la primera mitad. Tras una combinación entre Matías Fernández y Luciano Gómez, el lateral sacó un centro cerrado al punto penal que encontró el salto justo de Florentín, que la clavó de cabeza contra el palo derecho para el 1-0 que terminó siendo el definitivo en el estadio Claudio Tapia.

Tres puntos fundamentales para los de Alfredo Berti, que suman 17 en la Zona B y quedaron como escoltas a solamente uno de Rosario Central y Argentinos Juniors, los líderes. En lo que respecta a la tabla anual que da un título y clasifica a la Copa Libertadores, el Azul del Parque había sido alcanzado por Vélez, pero con la victoria de hoy volvió a despegarse. Suma 51 unidades, contra las 48 del Fortín, mientras que Boca quedó tercero con 47.