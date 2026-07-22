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COPA SUDAMERICANA

En "La Fortaleza" Lanús recibirá a los peruanos de Cienciano

El Granate, que finalizó tercero en su grupo en la Copa Libertadores, va por el primer paso en la defensa del título

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 22 de julio de 2026 a las 07:26
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Lanús y Cienciano se enfrentarán por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Lanús y Cienciano de Cusco (perú) se enfrentarán este miércoles, desde las 21.30, en el Estadio Ciudad de Lanús por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Granate cayó en esta instancia del torneo por quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y ahora buscará el bicampeonato tras la conquista de 2025.

El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo seguir agigantando su gran presente en Conmebol y quedó eliminado de la Libertadores luego de culminar tercero en el Grupo G con nueve puntos, tres menos que Liga de Quito de Ecuador y Mirassol de Brasil. Sin embargo, el Granate sigue siendo el vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, e intentará conseguir otro título internacional para quedar como el máximo ganador.

Por su parte, Cienciano se clasificó a los playoffs del torneo tras quedar en la segunda posición del Grupo B con ocho puntos, siendo superado únicamente por Atlético Mineiro de Brasil con diez unidades, y con una más que Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela. En el plano doméstico, perdió 3 a 1 el fin de semana pasado como local ante Melgar por la primera fecha del Apertura de Perú.

Posibles formaciones

Lanús: Franco Petroli, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Italo Espinoza, Claudio Núñez, Kevin Becerra, M. Amondarain, Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich, A. Hohberg, Neri Bandiera, Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Hora de Inicio: 21:30

TV: D Sports

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Estadio: Ciudad de Lanús

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