En el estadio Julio Humberto Grondona, Vélez y Deportivo Armenio se verán las caras desde las 18.30 por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. En el torneo más federal del país, el Fortín intentará dejar atrás el duro golpe sufrido en el campeonato local y meterse en la próxima ronda ante un rival que llega con ilusiones renovadas.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto arrastra una herida abierta tras la inesperada derrota frente a Gimnasia de Mendoza. Vélez ganaba 2-0 con autoridad, pero en una segunda mitad para el olvido, especialmente en la defensa de la pelota parada, terminó sufriendo una remontada que dejó bronca en el cuerpo técnico y en todo Liniers. Con ese antecedente reciente, el objetivo es claro: cambiar la cara y avanzar en la Copa.

Del otro lado aparece Deportivo Armenio, que buscará aprovechar el contexto para dar el gran golpe. El conjunto de la Primera B Metropolitana llega entonado luego de vencer 2-1 a UAI Urquiza en el debut de Fernando Ruiz como entrenador, cortando una racha de seis partidos sin triunfos. Ubicado en la zona baja de su categoría, el Tricolor apuesta a la sorpresa en Sarandí.

En cuanto a las formaciones, Vélez saldría con Tomás Marchiori en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aarón Quirós y Elías Gómez en defensa; Claudio Baeza y Tobías Andrada en la mitad de la cancha; Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini como generadores de juego; y Florián Monzón en ataque.

Por su parte, Deportivo Armenio formaría con Juan Múgica; Iván Cardozo, Nicolás Mosca y Julián Echeverría en el fondo; Luciano Villalva, Facundo Tello, Román Suárez, Santino Lagomarsino y Leandro Ramos en el mediocampo; y la dupla ofensiva compuesta por Gonzalo Figueroa y Jonathan Herrera.