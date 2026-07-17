Hay imágenes que quedan guardadas en un álbum. Otras terminan convirtiéndose en historia. Hace 18 años, en una sala improvisada para una campaña benéfica del Barcelona, un joven Lionel Messi tomaba en brazos a un bebé de apenas unos meses y lo ayudaba durante una sesión de fotos. Nadie imaginaba que aquella escena terminaría transformándose en una de las postales más simbólicas de la historia del fútbol.

Ese bebé era Lamine Yamal.

Este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los protagonistas de aquella fotografía volverán a encontrarse. Pero ya no será una imagen para un calendario solidario ni una anécdota curiosa. Será la final del Mundial 2026. Messi liderará a la Selección argentina en busca de la cuarta estrella. Yamal comandará la ilusión de España en su intento por conquistar su segunda Copa del Mundo.

La historia parece escrita por el propio fútbol. Cuando aquella foto fue tomada en 2008, Messi comenzaba a transformarse en una estrella mundial. Tenía apenas 20 años y ya dejaba destellos de un talento destinado a cambiar la historia del deporte. Del otro lado estaba Yamal, un bebé de ocho meses que todavía no había dado sus primeros pasos.

Messi se convirtió en leyenda. Ganó todo lo que un futbolista puede ganar y construyó una carrera que muchos consideran irrepetible. Yamal, por su parte, creció admirando al rosarino, recorrió el mismo camino en La Masía y terminó irrumpiendo en el fútbol mundial como una de las mayores apariciones de la última década.

Ambos comparten mucho más que una fotografía. Los dos fueron moldeados en la cantera del Barcelona, vistieron la camiseta azulgrana como grandes figuras y representan generaciones distintas de un mismo legado futbolístico.

La imagen permaneció casi olvidada durante años hasta que se volvió viral en 2024. El responsable fue Mounir Nasraoui, padre de Yamal, quien la publicó en redes sociales cuando su hijo comenzaba a deslumbrar con la selección española y el Barcelona. La repercusión fue inmediata. Para muchos, aquella fotografía parecía un presagio: el mejor futbolista de todos los tiempos sosteniendo en brazos a quien podría marcar una nueva era.

Incluso Joan Monfort, el fotógrafo que capturó la escena, reconoció años después que nunca imaginó el impacto que tendría esa instantánea. Lo que parecía una simple acción solidaria terminó convirtiéndose en una de las imágenes más emblemáticas del fútbol moderno.

Ahora el destino vuelve a cruzarlos.

Messi llega a la final como el gran líder de la Albiceleste y máximo goleador del torneo. A sus 39 años, busca agregar otro capítulo dorado a una carrera que ya desafía cualquier parámetro histórico. Del otro lado estará Yamal, la joya española que sueña con levantar su primera Copa del Mundo y consolidarse definitivamente entre las grandes estrellas del planeta.

La foto ya es eterna. Pero el fútbol les tenía preparada una segunda escena todavía más extraordinaria.

Dieciocho años después de aquel encuentro casual, el hombre que sostenía al bebé y el niño que observaba el mundo desde sus brazos volverán a mirarse frente a frente. Esta vez no habrá cámaras para un calendario solidario.