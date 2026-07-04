La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó una mezcla de alivio, emoción y preocupación. El ajustado triunfo frente a Cabo Verde en tiempo suplementario tuvo todos los condimentos de un duelo dramático y muy físico, pero una de las imágenes que más repercusión generó fue el impactante golpe que sufrió Lionel Messi durante el encuentro.

El capitán argentino volvió a ser determinante dentro de la cancha y lideró a su equipo en uno de los compromisos más exigentes del torneo. Sin embargo, al finalizar el partido, las cámaras enfocaron un detalle que alarmó rápidamente a los fanáticos: un enorme chichón en la cabeza del rosarino, producto de un fuerte choque sufrido sobre el cierre del tiempo reglamentario.

La secuencia ocurrió cuando el marcador estaba igualado 1-1 y el clima en el estadio de Miami era de máxima tensión. Lionel Messi aceleró en ataque buscando generar una jugada peligrosa y terminó siendo frenado con una infracción táctica por parte de un defensor de Cabo Verde, que lo derribó cerca del área.

En la caída se produjo el momento más preocupante. El delantero perdió estabilidad y, mientras caía al césped, terminó golpeando su cabeza contra la pierna de otro futbolista rival que llegaba a cerrar la acción defensiva. El impacto fue inmediato y las muestras de dolor del capitán argentino no tardaron en aparecer ante la mirada atenta de sus compañeros.

Pese al fuerte golpe, el futbolista decidió continuar en cancha y completó tanto los minutos finales como el tiempo suplementario. Lejos de bajar su nivel, el campeón del mundo siguió siendo una pieza clave en el armado ofensivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y participó de la jugada decisiva de la clasificación.

De hecho, fue el propio Lionel Messi quien asistió a Cristian “Cuti” Romero en el tanto que terminó sellando el triunfo argentino. Esa acción desató el festejo total de los jugadores y también el alivio de los hinchas, que sufrieron durante gran parte de un partido extremadamente parejo y cargado de tensión.

Después del encuentro, el rosarino se acercó a la transmisión oficial para brindar declaraciones y allí quedó completamente expuesta la inflamación en su cabeza. La imagen rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su preocupación por el estado físico del capitán de la Selección Argentina.

A pesar del impactante chichón, desde el entorno del plantel transmitieron tranquilidad y todo indica que el golpe no pasaría de un fuerte traumatismo producto del choque. Mientras tanto, Lionel Messi ya piensa en el próximo desafío de la Copa del Mundo 2026, donde la ilusión argentina sigue más viva que nunca.