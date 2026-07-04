Silverstone recibe una nueva edición del GP de Gran Bretaña, clásica prueba del calendario anual de la Fórmula 1 que tuvo la carrera Sprint en el inicio del sábado y la posterior clasificación pensando en el domingo. Franco Colapinto tuvo un despiste en medio de su mejor vuelta, y terminó eliminado en la Qualy 1.

La pole quedó para Antonelli, quien brilló en la spint, y luego se adueñó del primer puesto en la largada del domingo, a su lado estará la Ferrari de Leclerc, mientras que en la segunda fila largarán Lewis Hamilton junto al otro Mercedes, piloteado por Russell

Primera eliminación en Q1 en la temporada para el piloto argentino, quien aspiraba a quedar cerca de los 10 primero pensando en sumar puntos en Gran Bretaña. Cuando estaba dando su mejor vuelta, sufrió un duro despiste en una de las curvas, quedando incluso en el aire. El auto no sufrió roturas, pero el tiempo quedó lejos de lo esperado, y en el puesto 19 del partidor.

El domingo desde las 11am se disputará la carrera pautada a 52 vueltas en el legendario circuito de Silverstone, que está construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más icónicos del calendario. Maggotts, Becketts y Abbey son sus curvas más históricas, y sumando un trazado de los más rápidos del calendario, termina representando un verdadero desafío para los pilotos. Figura dentro del calendario anual desde el 13 de mayo de 1950.