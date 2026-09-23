El regreso de la Selección Argentina al país volvió a poner a sus principales figuras en el centro de la escena. Esta vez, el protagonista fue Dibu Martínez, quien quedó envuelto en una inesperada polémica luego de realizar un comentario sobre el futuro retiro de Lionel Messi.

Todo ocurrió cuando el arquero fue abordado por la prensa y le consultaron por el homenaje que tendrá el capitán argentino en el estadio de River Plate. Con su habitual sentido del humor, el marplatense sorprendió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó distintas interpretaciones.

"La verdad pensé que ya se había retirado", lanzó Dibu Martínez entre risas al referirse al anuncio realizado previamente por Lionel Messi. La respuesta, por el tono irónico del futbolista, provocó risas entre los presentes, aunque también dio lugar a especulaciones sobre el vínculo entre ambos referentes.

Una foto que se volvió viral

Sin embargo, inmediatamente después, el arquero dejó en claro que detrás de aquella ocurrencia no había ningún mensaje oculto. "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día", expresó Dibu Martínez, destacando la importancia que tendrá la jornada para el capitán.

En medio de las repercusiones, Mandinha Martínez, esposa del arquero, aportó una particular prueba que ayudó a comprender la relación que existe entre ambos futbolistas. Desde su cuenta de Instagram, compartió una fotografía tomada en la intimidad de su casa, antes del viaje del campeón del mundo a la Argentina.

En la imagen se podía observar una pizarra con un mensaje escrito por Dibu Martínez para su hijo Santi. "Te amo Santi. Papi fue a jugar con Messi", escribió el arquero antes de partir para cumplir con sus compromisos junto a la Selección Argentina.

Una foto que se volvió viral

La publicación de Mandinha Martínez rápidamente cobró relevancia porque mostró una faceta mucho más personal del vínculo entre Dibu Martínez y Lionel Messi. Lejos de cualquier interpretación negativa, el mensaje familiar reflejó la admiración que el arquero mantiene por el capitán, incluso fuera del ámbito deportivo.

Así, una simple frase que había generado ruido terminó acompañada por una imagen que permitió conocer el contexto detrás de las palabras del arquero. Mientras la Selección Argentina se prepara para una jornada especial, Dibu Martínez y Lionel Messi vuelven a compartir protagonismo dentro de una historia que también tiene su costado más íntimo.