El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco dejó de ser un secreto a voces y finalmente se confirmó en uno de los escenarios más visibles del deporte motor: el paddock del Gran Premio de Miami 2026. Las imágenes de ambos recorrieron el mundo y marcaron un antes y un después en su historia.

Después de semanas cargadas de versiones y especulaciones, la pareja fue vista intercambiando gestos de cariño sin intentar ocultarse. El momento más comentado fue cuando Franco Colapinto y Maia Reficco se besaron frente a cámaras, sellando así la confirmación pública de su vínculo.

El contexto no fue menor. El piloto argentino venía de lograr un destacado P8 en la clasificación Sprint, lo que lo posiciona con buenas expectativas para la carrera. En medio de esa adrenalina, el apoyo de Maia Reficco se volvió una de las postales más comentadas del fin de semana.

Desde el entorno de Alpine también aportaron a la confirmación. La propia escudería compartió contenido en redes sociales donde se los ve juntos, lo que fue interpretado como una validación oficial del noviazgo entre Colapinto y Reficco.

Si bien ya habían coincidido en eventos en Buenos Aires, nunca se habían mostrado tan abiertamente. Por eso, el paddock de Miami funcionó como el escenario ideal para dar ese paso y dejar atrás cualquier especulación.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la complicidad entre ambos durante toda la jornada. Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto desde su llegada al circuito, incluso en momentos previos a la actividad deportiva, mostrando cercanía y naturalidad.

Las imágenes caminando de la mano y compartiendo momentos íntimos rápidamente se viralizaron, generando una fuerte repercusión entre los fanáticos argentinos, que celebraron tanto el presente deportivo como el personal del piloto.

Ahora, con la mirada puesta en la carrera, Franco Colapinto buscará capitalizar su buena clasificación largando desde la octava posición, mientras su historia con Maia Reficco ya se convirtió en uno de los temas más comentados del GP de Miami.