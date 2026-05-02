Se corrió la segunda carrera sprint de la temporada en la Fórmula 1. En Miami, la temporada se reanuda luego de un mes sin actividad, donde creció las expectativas luego de una gran clasificación de Franco Colapinto el viernes. en la competencia del sábado, el piloto argentino terminó 10mo.

Previo a la clasificación del Gran premio de Miami, que se correrá el domingo 17, se disputó la Sprint, competencia que tuvo solo 19 vueltas y un recorrido de 102.8 kilómetros . En una largada con toques entre Hamilton, Verstappen, y Colapinto, la peor parte de la llevó el piloto argentino, quien debió levantar para evitar un golpe mayor, perdiendo una posición con su compañero de equipo Gasly, quedando en la 9na colocación.

En una carrera lineal, donde las emociones estuvieron en el inicio, Lando Norris dominó de principio a fin y se adjudicó su 4to triunfo en esta modalidad , seguido por su compañero de equipo Piastri. Leclerc se mantuvo en el tercer lugar y si bien intentó pelear por el segundo lugar, no pudo con los McLaren.

Posiciones finales de la Sprint en Miami

Faltando dos vueltas, la pelea entre Hadjar y Colapinto por el 9no lugar dejó Al piloto de Red Bull por delante del corredor de Alpine, quien cerró en la 10ma colocación, mostrando un bue progreso con relación a anteriores carreras, pero sin puntos.

En la previa, Franco Colapinto había dejado buenas sensaciones en la práctica del viernes, en la clasificación logró subir puestos y quedar en el 8vo puesto, donde partió con el objetivo de sumar puntos.

así será la partida de carrera a 19 vueltas

Ahora desde las 17, iniciará la clasificación al Gran Premio de Miami, donde se determinará la partida del día domingo.

La Fórmula 1 reanuda sus acciones luego de un marzo sin actividad producto de la suspensión del Gran Premio de Bahréin y de Arabia Saudita, ambos por el conflicto en Medio Oriente.