La final del US Open ya quedó en el pasado para Aryna Sabalenka, quien decidió alejarse momentáneamente de la competencia y viajar a Grecia junto a su prometido, Georgios Frangulis. La tenista bielorrusa aprovechó la pausa para relajarse, disfrutar del mar y desconectarse luego de una semana cargada de tensión en Nueva York.

A través de sus redes sociales, Sabalenka mostró distintos momentos de sus vacaciones y dejó ver una faceta mucho más relajada. Embarcaciones, jornadas bajo el sol, paseos y momentos junto a su perro Ash, un Cavalier King Charles Spaniel, formaron parte de las postales que publicó durante su estadía en el Mediterráneo.

Entre las imágenes que más llamaron la atención apareció la tenista con un traje de baño rojo mientras disfrutaba de la lectura de The Pressure Code, de Jason Stacey, una obra relacionada con el manejo de la presión en el deporte de alto rendimiento. La elección del libro no pasó inadvertida luego de la tensión que había vivido apenas unos días antes.

Las vacaciones de Aryna Sabalenka

La propia Aryna Sabalenka resumió el objetivo de su viaje con una frase publicada en sus redes: “Rest and reset”, que significa “descanso y reinicio”. En otra de sus publicaciones también describió la escapada como un momento para “descanso y recarga de energías en Grecia”, dejando claro que buscaba recuperar fuerzas antes de regresar al circuito.

El descanso llegó después de un duro golpe deportivo. La bielorrusa perdió ante Elena Rybakina la final femenina del US Open, por 6-4, 5-7 y 6-2, y se quedó sin la posibilidad de conseguir su tercer campeonato consecutivo en Flushing Meadows. Tras la derrota, tuvo una reacción cargada de bronca: rompió una raqueta y mostró su enojo ante la presencia de una cámara.

Aquellas escenas generaron fuertes comentarios en redes sociales. Un usuario escribió: “Nadie lleva peor una derrota que Sabalenka. Hoy volvió a montar un espectáculo rompiendo una raqueta, gritándole a un cámara y apenas aplaudiendo a Rybakina. ¡Qué ridículo!”. Otro fue todavía más duro: “Lo siento, reconozco su grandeza y sus logros, pero Sabalenka es mi atleta menos favorita del planeta en este momento. Actitud horrible, cero deportividad, nunca reconoce el mérito de sus rivales tras una derrota. Gran jugadora, mala persona”.

Las vacaciones de Aryna Sabalenka

Después del partido, Sabalenka explicó cómo había vivido la derrota y reconoció el nivel de su rival. “Obviamente no estoy muy contenta con el nivel que jugué hoy, pero ella sacó increíble”, sostuvo. Además, justificó su reacción por el contexto de la definición: “Es realmente difícil controlar las emociones cuando pierdes en la final de un Grand Slam y cuando estabas intentando conseguir el tercer título consecutivo”.

Mientras disfruta de Grecia, la tenista también compartió momentos junto a Georgios Frangulis, con comidas, paseos y actividades frente al mar. El empresario brasileño, fundador de Oakberry, incluso aprovechó la estadía para inaugurar un nuevo local de la cadena en Glyfada. La pausa, de todos modos, será corta: Sabalenka tiene previsto regresar a la competencia en el Abierto de China, en Beijing, del 30 de septiembre al 11 de octubre. Antes de abandonar Nueva York, dejó una frase que anticipó su próximo desafío: “La experiencia demuestra que siempre vuelvo más fuerte”.

Las vacaciones de Aryna Sabalenka