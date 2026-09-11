Aryna Sabalenka sigue escribiendo su propia historia en el US Open. La tenista bielorrusa derrotó con autoridad a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-2 en una de las semifinales del certamen y quedó a un solo triunfo de alcanzar un logro reservado para muy pocas: ganar tres veces seguidas el Abierto de Estados Unidos.

La actual número uno del ranking mundial necesitó apenas una hora y veinte minutos para superar a Pegula, la misma rival a la que había vencido en la final de la edición 2024. Un año más tarde, la historia volvió a repetirse en Nueva York y la europea volvió a imponer su potencia y agresividad para quedarse con el boleto a la definición.

El primer parcial fue el más equilibrado de la noche. Pegula logró sostener el ritmo durante gran parte del set y obligó a Sabalenka a trabajar cada punto. Sin embargo, cuando el marcador estaba igualado 5-5, la bielorrusa mostró su mejor versión y consiguió el quiebre decisivo en el duodécimo game para llevarse el set por 7-5.

Ya en la segunda manga, la diferencia entre ambas se hizo mucho más evidente. Sabalenka quebró el servicio de la estadounidense en el cuarto juego y tomó el control absoluto del encuentro. Con golpes profundos y una gran efectividad desde el fondo de la cancha, cerró el parcial por 6-2 sin darle oportunidades de reacción a su rival.

La bicampeona vigente del torneo buscará este sábado, en horario todavía a confirmar, defender nuevamente la corona en Flushing Meadows. Del otro lado de la red estará la ganadora de la semifinal entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina.

Sabalenka ya levantó el trofeo en las ediciones 2024 y 2025, por lo que una nueva consagración la convertiría en tricampeona consecutiva del US Open, una marca que ratificaría su dominio en el circuito femenino y su condición de máxima favorita en Nueva York.

Mientras tanto, el torneo también definió a los finalistas del cuadro de dobles masculino. La dupla compuesta por el británico Neal Skupski y el estadounidense Christian Harrison avanzó tras vencer a Henry Patten y Harri Heliövaara, mientras que los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz hicieron lo propio frente a Rajeev Ram y Joe Salisbury. La final también se disputará este sábado.