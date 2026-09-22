Lionel Scaloni inicia al frente de una nueva etapa en la Selección Argentina. El DT lleva adelante el primer entrenamiento con un anónima renovada y completándose, de cara a los cotejos ante Bolivia, Burkina Faso, y Benín. El último siendo el cotejo despedida de Lionel Messi con la celeste y blanca.

En las últimas horas ya dijeron presente Giuliano Simeone, Juan Musso, Matías Soulé, Leo Balerdi, Lisandro Martínez, Cristián Romero, Gerónimo Ruli. Nicolás Paz, Franco Mastantuono, entre otros. Emiliano Martínez lo hizo en la madrigada, quien resaltó que “tener la posibilidad para retirarse en la argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día para él”, descartando todas las didas de un posible retiro de la selección.

El lunes lo hizo Alexis Mac Allister, quien valoró a Scaloni como persona “Ojalá que la continuidad sea con él, es un proceso nuevo y hay que encararlo con mucha positividad”. Por su parte, Lautaro Martínez fue uno de los primeros, “Lo imaginábamos por lo que decía el (Messi) una triste noticia, pero disfrutamos todos el legado que nos dio” .

Nicolás Tagliafico también está cerrando si etapa en la selección, el lateral por izquierda resaltó que está “en la última etapa, disfrutándolo al máximo posible porque nunca se sabe cuando se termina” agregando además que la salida de Messi “Es duro, pero sabemos que es la realidad y que tarde o temprano iba a pasar, debemos trabajar duro para seguir creciendo con la selección. Debemos asimilar que el mejor del mundo ya no estará”.

Entre las principales novedades aparecen cuatro futbolistas que fueron citados por primera vez a la Mayor: Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, de Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo. Los cuatro forman parte del recambio que el cuerpo técnico comienza a proyectar de cara al futuro.

Además, hay cuatro nombres que no estarán desde el comienzo. Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporarán únicamente para el último amistoso, frente a Benín, en lo que será también la despedida de la selección del defensor de River.

En la agenda de entrenamientos, se espera que El lunes 29, Scaloni brinde una conferencia de prensa, mientras que el primer partido será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Luego, Argentina se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental. El cierre será el martes 6 ante Benín, también en Buenos Aires, en un encuentro que tendrá un significado especial: será la despedida de Messi de la Selección Argentina.