La consagración en la Fórmula 1 todavía tiene motivos para ser celebrada por Kimi Antonelli, pero esta vez la emoción llegó por un motivo diferente al de sus resultados en las pistas. El joven piloto italiano vivió una experiencia que difícilmente pueda olvidar: tuvo la oportunidad de sentarse en uno de los históricos autos que condujo su máximo ídolo, Ayrton Senna. El encuentro quedó registrado en varias fotografías que rápidamente despertaron la admiración de los fanáticos del automovilismo.

La visita se produjo en Brasil, donde Antonelli se reunió con integrantes de la familia del legendario tricampeón mundial, a pocos días de disputar el Gran Premio de San Pablo, en el circuito de Interlagos. Allí pudo conocer de cerca el emblemático Lotus negro y dorado, un monoplaza que forma parte de la historia grande de la categoría y que representa uno de los capítulos más recordados de la trayectoria del brasileño.

El momento más especial llegó cuando el piloto de Mercedes pudo ocupar el asiento del vehículo. Se trata del Lotus 98T, utilizado por Senna durante la temporada 1986. Lejos de tratarse de una simple visita protocolar, la experiencia tuvo un significado profundo para el italiano, que desde hace años manifiesta públicamente su admiración por el corredor brasileño.

A través de sus redes sociales, Antonelli compartió imágenes del encuentro y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción: "Un día inolvidable. Gracias a toda la familia Senna. Pasará algún tiempo hasta que pueda asimilarlo, pero llevaré estos recuerdos conmigo para siempre". La publicación también fue replicada por integrantes del entorno familiar del histórico deportista.

Entre quienes participaron del encuentro estuvo Bruno Senna, sobrino de Ayrton y expiloto de Fórmula 1, además de Lalalli Senna, quien también expresó su felicidad por recibir al joven campeón. "¡Tuvimos un día inolvidable con la visita especial de Kimi Antonelli!", escribió, y destacó lo especial que resultó compartir ese momento rodeados de recuerdos del tricampeón.

La admiración de Antonelli por Senna no es nueva. El italiano nació en 2006, doce años después de la muerte del brasileño, pero descubrió su historia durante su infancia y profundizó su conocimiento mirando carreras y registros audiovisuales. Incluso eligió competir con el número 12 como homenaje a su referente, quien utilizó esa identificación durante su etapa en Lotus y en McLaren.

La relación entre ambos también tuvo otros momentos significativos. En 2024, Antonelli participó del homenaje por los 30 años de la muerte de Senna en Imola y visitó el Instituto Ayrton Senna. En noviembre de 2025, antes de su primera participación en Interlagos, también se acercó a la tumba del brasileño y posteriormente le entregó a su familia el casco que había utilizado durante aquella competencia.

Ahora, después de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, Kimi Antonelli sumó otro recuerdo extraordinario a su trayectoria. La posibilidad de sentarse en el Lotus de su ídolo representa mucho más que una fotografía: es el encuentro entre una nueva generación de campeones y una leyenda que sigue inspirando al automovilismo mundial.