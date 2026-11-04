A través de un posteo de Instagram, Hernán Crespo anunció que espera a su cuarto hijo, el primero con su pareja Antonella Silguero. Mostraron imágenes de la ecografía y dejaron entrever cómo su hija crece en la panza. El exfutbolista de 51 años lleva cinco años de relación con la joven de 33, con quien se comprometió hace dos años.

El anuncio del embarazo

Durante la noche del martes 3 de noviembre, Silguero hizo el anuncio de su embarazo en Instagram. Compartió postales de la romántica sesión de fotos que hicieron con el exjugador de la selección argentina, en la que se mostraron felices con esta nueva etapa de sus vidas.

"El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos", escribió ella. La respuesta de él no tardó en llegar: "Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida". El posteo rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones para la pareja. Si bien no anunciaron la fecha de parto, ya empezaron a preparar todo para la llegada de su hija.

La cuarta paternidad de Crespo

Mientras Silguero será madre por primera vez, Crespo experimentará la paternidad por cuarta vez y con otra niña Fruto de su relación de 17 años con la modelo italiana Alessia Rossi, tuvo tres hijas: Nicole, Sofía y Martina. La pareja se conoció en 2002 en Roma mientras él jugaba en la Lazio. En 2019, 14 años después de haberse convertido en marido y mujer, se confirmó la separación.

Cómo comenzó la relación

La relación de Crespo y Silguero comenzó el 30 de octubre de 2021, aunque decidieron mantener un bajo perfil en las redes sociales. En mayo de 2022, ella subió una foto a Instagram y él comentó: "Hermosa, mi novia". En septiembre de 2022, cuando celebró su cumpleaños número 29, él le dedicó unas románticas palabras que fueron desde "te amo, mi amor" hasta "hermosa, mi novia".

El compromiso en Seychelles

En octubre de 2024, durante unas vacaciones en Seychelles, le propuso matrimonio. Se arrodilló en la playa, la sorprendió con un anillo de lujo y celebraron con una cena romántica con el atardecer de fondo.

Sin embargo, decidieron mantener la noticia en silencio y confirmarla tiempo después. "Un año de mi día tan soñado. Sí quiero Seychelles, 10/10/2024", expresó ella en octubre de 2025. Hasta el momento se desconoce si pasaron o no por el Registro Civil.

Quién es Antonella Silguero

La mujer que le robó el corazón al director técnico del Atlas Fútbol Club tiene 33 años y es fanática de viajar por el mundo.

En su cuenta de Instagram, donde acumula 8.702 seguidores, cuenta con 43 publicaciones en las que se destacan los destinos que visitó en los últimos años, tanto con sus amigas como con su pareja. Entre ellos aparecen las Maldivas, Londres, Nueva York, París e Islas Mujeres.

La vida en Qatar y México

La pareja convivió en Qatar durante el período en el que Crespo fue director técnico del Al Duhail SC. Allí celebraron el triunfo en la Liga de Qatar.

En julio de este año comenzaron una nueva etapa en México, luego de que él asumiera como DT del Atlas Fútbol Club de Guadalajara.

Ahora, tras cuatro años y medio de relación, se preparan para multiplicar su amor con la llegada de su hija.