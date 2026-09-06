continúa bajo una enorme exposición mientras defiende los colores de Alpine en la Fórmula 1. Su rendimiento, carisma y estilo descontracturado provocan que cada aparición genere repercusión entre los fanáticos. Esta vez, una fotografía tomada lejos de los circuitos volvió a instalar su sorprendente parecido con Ayrton Senna.

La imagen que impulsó las comparaciones muestra al corredor argentino dentro de una pileta. Al colocarla junto a una postal histórica del brasileño en una situación similar, la posición, el encuadre y la apariencia de ambos generaron un efecto inesperado. La coincidencia visual despertó numerosas reacciones y volvió a circular con fuerza en las redes sociales.

Ese paralelismo había comenzado durante la irrupción inicial de en la máxima categoría del automovilismo, cuando apenas transitaba sus primeras carreras. El tiempo modificó por completo el contexto: actualmente posee mayor experiencia, representa a Alpine y sostiene una popularidad que trasciende lo que sucede durante cada Gran Premio.

Aunque el argentino también fue relacionado con Juan Manuel Fangio, siempre dejó en claro cuál de todas esas comparaciones le provoca una satisfacción especial. Lejos de sentirla como una presión, afirmó: "De todas las comparaciones que se hacen en Argentina, la que más me gusta es la de Senna". Su respuesta reveló que la similitud física tiene para él un significado personal.

La admiración de por Ayrton Senna comenzó mucho antes de que las redes sociales encontraran semejanzas entre sus fotografías. Al referirse directamente a ese parecido, expresó: “Es un orgullo que me comparen físicamente con Ayrton Senna. Fue el más grande de su época. De chico era mi ídolo y lo sigue siendo”.

El vínculo con el legendario piloto brasileño se construyó durante su infancia, cuando buscaba conocer su historia más allá de las carreras. “Crecí leyendo libros y viendo películas sobre él. Sufrió infinitos altibajos y luchó mucho para llegar hasta donde quería. Su trayectoria es una auténtica lección de vida”, contó sobre la influencia que tuvo Ayrton Senna en su formación.

Para el piloto de Alpine, entonces, la comparación excede una coincidencia capturada por dos cámaras en épocas diferentes. Aquellas fotos unieron visualmente a dos corredores de distintas generaciones, pero también expusieron una admiración que acompañó al argentino desde niño. Por eso, cada vez que el parecido reaparece, Colapinto lo recibe como un homenaje y no como una carga.