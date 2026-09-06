Muri López quedó en el centro de una inesperada tensión con Marta Fort por los comentarios que la influencer realizó sobre Licha Martínez. Sin confrontarla directamente ni mencionarla en su publicación, la esposa del futbolista compartió un mensaje que fue leído como una respuesta contundente. La ironía elegida terminó potenciando la repercusión.

La reacción apareció mediante una historia protagonizada por el defensor del Manchester United. En la imagen, el jugador estaba sentado en un restaurante, en una escena cotidiana que no parecía esconder ninguna polémica. Sin embargo, las palabras que acompañaron la fotografía cambiaron por completo el sentido del posteo y despertaron interpretaciones inmediatas.

El origen del cruce estuvo en una entrevista que Marta Fort brindó sobre los integrantes de la Selección Argentina. Al momento de opinar sobre Lisandro Martínez, la joven lo definió como un "chico muy fachero". Su evaluación no terminó allí, ya que también aseguró que le parecía "un turro muy lindo", dejando en evidencia su atracción por el deportista.

La conversación subió de tono cuando la heredera de Ricardo Fort abandonó los elogios centrados en la apariencia y avanzó sobre la intimidad del jugador. "Tiene pinta de cog... muy bien", lanzó sin filtros. Esa declaración generó revuelo porque Licha está casado y convirtió una valoración física en una especulación sexual sobre alguien que mantiene una relación estable.

El matrimonio de Muri López y el futbolista lleva varios años y sobrevivió a distintas etapas profesionales y personales. Ambos comparten su vida en Manchester, ciudad en la que él desarrolla su carrera deportiva. Dentro de ese contexto, la publicación de la esposa fue entendida como una forma de marcar territorio sin entrar en una discusión pública.

Sobre la fotografía tomada durante la salida gastronómica, Muri escribió: "Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa". El juego entre la comida del lugar y aquello que disfruta en la intimidad transformó una imagen aparentemente inocente en una contestación con doble sentido, dirigida a quienes habían escuchado las palabras de la influencer.

La secuencia instaló una confrontación indirecta en la que ninguna necesitó nombrar a la otra. Marta Fort había expuesto abiertamente lo que pensaba del defensor, mientras que Muri López eligió responder desde su lugar como esposa. Con una sola oración, dejó clara su postura y consiguió que el foco terminara puesto sobre ella y su relación con Licha Martínez.