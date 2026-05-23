El paso de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain todavía genera repercusiones en Europa y esta vez fue Presnel Kimpembe quien decidió contar detalles desconocidos sobre la convivencia interna del plantel. El defensor francés, histórico referente del club parisino, habló sobre las tensiones que existían dentro de un equipo repleto de estrellas internacionales.

Durante una entrevista reciente, Kimpembe admitió que la presencia simultánea de Messi, Neymar y Kylian Mbappé convirtió al vestuario en un lugar complejo. “En cuanto a egos, fue duro. Hay que ser honestos con nosotros mismos, y hasta ellos lo reconocen”, expresó el central, dejando en evidencia que no todo era armonía detrás de escena.

La llegada de Lionel Messi al club francés en 2021 revolucionó al mundo del fútbol. El argentino desembarcó tras su histórica salida del FC Barcelona para conformar un ataque soñado junto a Neymar y Mbappé, mientras que futbolistas como Ángel Di María completaban un plantel plagado de figuras de primer nivel.

La fuerte revelación del trío que no funcionó

Sin embargo, el ambicioso proyecto deportivo impulsado por Nasser Al-Khelaifi nunca logró alcanzar el objetivo principal: conquistar la UEFA Champions League. A pesar de dominar el torneo local y sumar varios títulos en Francia, las eliminaciones internacionales terminaron marcando negativamente aquella etapa repleta de expectativas.

Kimpembe también reflexionó sobre cómo el afuera magnificaba cada situación interna del plantel. El defensor reconoció que la presión mediática era enorme y que cualquier conflicto terminaba tomando una dimensión gigante debido a la presencia de figuras tan importantes como Messi, Neymar y Mbappé.

A pesar de los problemas de convivencia que admitió públicamente, el francés aclaró que guarda grandes recuerdos de haber compartido cancha con semejantes estrellas. “Estoy muy contento de haber jugado con ellos. Estoy muy orgulloso de haber compartido equipo con jugadores de este calibre”, sostuvo el futbolista del PSG.

La fuerte revelación del trío que no funcionó

Además, Presnel Kimpembe confesó que años atrás jamás imaginó vivir una experiencia semejante. “Si me lo hubieran dicho hace 15 años, no lo hubiese creído”, aseguró, dejando en claro el impacto que tuvo para él formar parte de uno de los equipos más mediáticos de los últimos tiempos.

Mientras tanto, la etapa de Lionel Messi en el PSG continúa siendo analizada en Europa. Aunque el rosarino luego logró reencontrarse con la felicidad futbolística en la Selección Argentina y posteriormente en el Inter Miami CF, en París todavía siguen apareciendo testimonios que revelan las dificultades internas que marcaron aquella experiencia.