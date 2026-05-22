Aerolíneas Argentinas presentó este viernes en el Hangar 5 del aeropuerto Internacional de Ezeiza, una aeronave con un diseño conmemorativo especial inspirado en la Selección argentina de fútbol masculino y en su billonario capitán Lionel Messi, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Cómo es el avión más argentino del mundo

El avión, un Airbus 330-200, luce una intervención que incorpora el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas en la aleta trasera. El ploteo es una representación simbólica del liderazgo y la conducción que Messi hace dentro del campo de juego. De igual manera, el timón guía el rumbo de la aeronave durante el vuelo.

El diseño del Airbus 330-200 también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial 2026, acompañando a miles de argentinos que viajarán para seguir a la Selección durante la competencia.

En los motores del avión de Aerolíneas que llevará a la Selección al Mundial plotearon la cinta de capitán de Lionel Messi

Qué rutas nuevas tendrá Aerolíneas Argentinas

En ese marco, Aerolíneas Argentinas contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará los encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo. Asimismo, la compañía reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, incluyendo frecuencias diurnas y nocturnas.

#ElAviónMásArgentinodelMundo comenzará a operar próximamente en las rutas internacionales de la compañía, llevando los colores argentinos y el espíritu mundialista a distintos destinos de América y Europa.

Concentran operatoria en Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas decidió cancelar las rutas planificadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami, uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos durante el Mundia, y concentrar su oferta en Buenos Aires. Desde la línea de bandera explicaron que dicha modificación responden a motivos inherentes a la suba del Brent. “La compañía modificó su programación de vuelos a Miami como consecuencia de los fuertes y sostenidos aumentos en el precio del combustible, que alteraron sustancialmente la rentabilidad proyectada de la oferta desde ciudades del interior del país”, indicaron fuentes de la compañía a la Agencia Noticias Argentinas.

Pero el ajuste no se explica solo por la estructura de costos. También refleja un fenómeno más amplio: el menor interés global por viajar al Mundial 2026, un evento que, paradójicamente, será el más grande de la historia en cantidad de equipos y sedes, pero cuya accesibilidad económica para el público se ha vuelto más limitada que en otras ediciones.

Pensando en el hincha que va a seguir al equipo

Diversos análisis internacionales señalan que el torneo presenta precios de entradas récord, con valores promedio de alrededor de 200 dólares para la fase de grupos y mínimos superiores a los 2.000 dólares para la final, debido a la implementación de sistemas de precios dinámicos y a la centralización total de la comercialización por parte de la FIFA.

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas optó por sostener únicamente aquellas operaciones con mayor previsibilidad de demanda, como los vuelos directos a Kansas City y Dallas programados en coincidencia con los partidos de la Selección argentina. Estas rutas concentran un perfil de pasajero altamente definido: hinchas que viajan específicamente para seguir al equipo y, por lo tanto, ofrecen mejores perspectivas de ocupación.

A su vez, la compañía reforzará la operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, tanto en horarios diurnos como nocturnos, consolidando a esa ciudad como nodo central de la movilidad argentina hacia el torneo. Miami, además de su conectividad aérea, funciona como puente hacia otras sedes del Mundial, lo que la convierte en un punto estratégico dentro de la red global.