En la continuidad del martes mundialista, Francia goleó 3-0 a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los galos están ganando por el doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola. Les Bleus llegan como candidatos luego de completar una fase de grupos perfecta, están dejando en el camino a los suecos, que se metieron en tercer lugar del Grupo F y se irán goleados por otra selección europea. El encuentro es transmisión de DSports y TyC Sports.

A pesar de que le costó muchos minutos abrir el juego, Francia volvió a mostrar chapa de candidato en Nueva Jersey. Después de casi media hora de poco peligro, se encendió Michael Olise y los de arriba empezaron a engranar. Llegó el tanto anulado a Mbappé y luego un palo de Kiki, un remate de Adrien Rabiot tapado por Jacob Widell Zetterstrom y una tijera espectacular de Olise que hubiera sido el gol del torneo, pero finalmente la apertura llego: Mbappé "se cansó", y con un derechazo fulminante destrabó el trámite para irlo a festejar con Didier Deschamps, que perdió a su madre hace unos días.

El momento del gol de Mbappé que le está dando la victoria y el pase a octavos a Francia.

Ya en el segundo tiempo, con la máquina prendida, Francia no dejó dudas. A los ocho minutos, una gran habilitación entre líneas de Olise dejó mano a mano a Barcola, que no perdonó y estiró diferencias. Faltaba un gol más de un Mbappé que parece determinado a quedar en la historia de los Mundiales, y una vez más Kiki se anotó con el tercero, aprovechando otro gran pase-gol de un genial Olise y definiendo de gran manera. Pudo haber caído alguno más, pero finalmente la historia terminó 3-0, una nueva prueba de la capacidad ofensiva de Les Bleus para erigirse como grandes candidatos.

Francia 3-0 Suecia, los goles

Se veía venir, y sobre el descanso cayó el gol de Francia. A la salida de un córner, la jugaron corta para Ousmane Dembelé, que la filtró al área para un Mbappé que con una bicicleta se sacó de encima a su marcador y, ya perfilado para su derecha, la puso contra el segundo palo dejando sin chances al arquero.

En la segunda parte, un rápido gol francés encamina el encuentro. Esta vez fue por el medio, con Aurelién Tchouameni encontrando a Olise y éste, con un exiquisito pase entre las piernas de un defensor, habilitó a Barcola para que el extremo ponga el 2-0 con un remate arriba al primer palo.

A poco menos de 20 minutos para el cierre, una nueva muestra de jerarquía ofensiva francesa transformó la victoria en goleada. Nuevamente Olise hizo gala de su visión de juego y filtró una pelota exacta entre central y lateral rival para que Mbappé haga lo suyo: control y remate al segundo palo para liquidar el pleito y alcanzar a Messi en la tabla de goleadores del Mundial.

El gol anulado a Mbappé

En la acción que destrababa un partido equilibrado, Mbappé superaba con facilidad al arquero Widell Zetterstrom, sin embargo el línea le ahogó el grito de gol. Luego de un error en salida de Suecia, un pase de Michael Olise encontró el desmarque de Kiki, pero el delantero del Real Madrid arrancó apenas adelantado y por eso el tanto fue invalidado.

Olise casi hace el gol del Mundial

Otra de las figuras de los galos estuvo a punto de hacer un gol inolvidable. Un pase que salió rebotado hacia arriba le quedó al mediapunta para ejecutar una tijera espectacular que ya había vencido al arquero Widell Zetterstrom pero terminó dando en el palo izquierdo. En el rebote, Dembelé elevó su remate.

Mbappé la estrelló en el palo

Luego de su tanto anulado, el goleador tuvo otra chance clarísima para poner arriba a Francia. Un desborde de Jules Koundé, que llegó al fondo tras una habilitación de Dembelé terminó en centro para un Mbappé que se encontraba en soledad por el segundo palo, pero su definición dio en el palo izquierdo.

Widell Zetterstrom le negó el gol a Francia

En una de las mejores jugadas de Les Bleus, apareció el arquero sueco para sostener el cero en su arco. Rabiot desdobló muy bien y Mbappé lo encontró con un pase adentro para que el volante saque un zurdazo raso que el '1' de la Blågult repelió con su pie para evitar el tanto francés.

Formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterstrom; Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmunsson, Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

TV: DSports y TyC Sports.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

La previa

Los galos llegan al cruce como uno de los tres equipos que completaron la fase de grupos con puntaje perfecto. Los conducidos por Didier Deschamps comenzaron con victorias ante Senegal (3-1) e Irak (3-0) y vienen de una goleada sin atenuantes ante Noruega por 4-1, en ese último partido con una formación alternativa. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé encabezan la lista de goleadores del equipo y quieren volver a demostrar su capacidad para meterse entre los máximos artilleros del torneo junto a Lionel Messi.

Dembelé se despachó con un hat-trick ante Noruega y busca ser importante junto Mbappé.

Por otra parte, Deschamps se refirió a sus días afuera de la concentración debido al fallecimiento de su madre, y aseguró estar entero. “Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa", dijo el DT, que culminará un proceso de 12 años al frente de Francia al terminar este Mundial.

Del lado de Suecia, dirigida por Graham Potter, llegó a clasificarse como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos con altibajos. Arrancó con una goleada sobre Túnez por 5-1, pero luego sufrió una derrota por el mismo marcador ante Países Bajos para cerrar finalmente con un empate 1-1 frente a Japón que confirmó su presencia en los 16vos.