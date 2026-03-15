El seleccionado de Francia obtuvo este sábado el bicampeonato del Seis Naciones de rugby al concretar una victoria memorable ante Inglaterra por 48 a 46 en el Stade de France de París.

El partido, disputado en tercer turno y ya con Francia sabiendo que debía ganar sí o sí tras la victoria de Irlanda más temprano, tuvo como héroe al apertura Thomas Ramos, quien ejecutó un penal lejano y de frente a la hache que llenó de gloria a Les Bleus.

Justamente el XV francés se coronó con una diferencia de 2 puntos en las posiciones respecto de Irlanda, que había cumplido con su parte al superar a Escocia -otro que llegó a la quinta fecha con chances- por 43 a 21 como local.

Al XV del Trébol le quedaba la esperanza de una victoria de Inglaterra, que jugó como para redimirse tras un flojo Seis Naciones (el único partido que ganó fue a Gales en el debut 48-7). Y estuvo cerca ya que el mano a mano contra Francia fue un ida y vuelta que tuvo 12 tries. Inclusive Tommy Freeman apoyó para Inglaterra a 3 minutos del cierre y la conversión de Marcus Smith dejó el marcador 46-45 para el XV de la Rosa. Pero Francia no perdió la iniciativa y le sacó a su rival el penal que necesitaba para consagrarse.

Jornada histórica para el wing Louis Bielle-Biarrey, autor de 4 tries para el ganador (6m, 12m, 41m y 65m). Hubo también uno Theo Attissogbe (48m), mientras que Ramos acertó a los palos las 5 conversiones y agregó 2 penales.

En la visita los tries fueron de Tom Roebuck (9m), Cadan Murley (18m), Ollie Chessum (25m y 50m), Alex Coles (33m), Marcus Smith (56m) y Tommy Freeman (76m). Fin Smith metió 2 conversiones y un penal, mientras que Marcus Smith agregó 2 conversiones.

El compacto del espectacular partido

A Irlanda no le alcanzó

Irlanda cerró el torneo Seis Naciones de rugby en el segundo lugar, tras una sólida victoria ante Escocia por 43 a 21 en Dublín, por la quinta y última fecha. Si bien había logrado alcanzar la punta y sacarle 3 puntos de ventaja a Francia, luego el panorama cambió.

El premio consuelo para el XV del Trébol fue la Triple Corona, el plato/trofeo que se entrega al seleccionado del territorio británico que consigue ganarle a los otros tres países (Inglaterra, Escocia y Gales). En el caso del conjunto de casaca verde, se quedó con las últimas cuatro ediciones.

Irlanda ganó con punto bonus (4 o más tries) por conquistas de Jamie Osborne (2m), Dan Sheehan (10m), Robert Baloucoune (18m), Darragh Murray (55m) y Tommy O'Brien (67m y 79m). Hubo además cuatro conversiones de Jack Crowley.

Escocia, que al cabo del primer tiempo cayó 19-7 y con esta derrota quedó sin chances de coronarse, anotó sus tries vía Darcy Graham (6m), Finn Russell (51m) y Rory Darge (60m). Finn Russell aportó tres conversiones.

Así lo ganó Irlanda. Compacto del encuentro

Gales cortó la racha

En segundo turno Gales venció a Italia por 31 a 17 y cortó una racha de 15 derrotas consecutivas, en partido disputado en el estadio Principality de Cardiff.

El XV del Dragón no ganaba en el Seis Naciones desde la edición 2023, cuando superó justamente al XV azzurro en Roma 29-17 por la cuarta fecha.

Hoy los tries del ganador fueron Aaron Wainwright (14m y 25m), Dewi Lake (28m) y Dan Edwards (43m), Dan Edwards metió las cuatro conversiones.

En Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, los tries llegaron en la segunda etapa (21-0 abajo en el parcial): Tommaso di Bartolomeo (51m), Tommaso Allan (68m) y Paolo Garbisi (80m). Además, Paolo Garbisi anotó una conversión.

Así lo ganó Gales