En la previa del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la embajada del Reino Unido en Buenos Aires sorprendió con un posteo cargado de humor en sus redes sociales, que rápidamente se volvió viral.

La cuenta oficial de Instagram publicó un mensaje en el que el supuesto community manager de la sede diplomática aseguraba haber recibido un memo con instrucciones sobre cómo debía actuar durante el partido. "Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes", decía la publicación.

El documento, presentado como una comunicación oficial y con un tono irónico, llevaba el membrete de la British Embassy Buenos Aires y estaba firmado por la ficticia "His Majesty's Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture", una supuesta oficina creada para afrontar la contingencia de un partido mundialista entre ambas selecciones.

Entre las instrucciones figuraban tres puntos: celebrar con elegancia en caso de una victoria inglesa; felicitar a la Argentina y desearle éxito en la final si resultaba vencedora; y permitir el uso de memes, aunque "con tacto".

El cierre del supuesto memo fue el detalle que más repercusión generó entre los usuarios: "Como se dice en los claustros de Oxford, 'the oven is not ready for buns'", una traducción literal al inglés de la expresión argentina "el horno no está para bollos", utilizada como guiño humorístico para describir el clima que rodea al histórico enfrentamiento futbolístico.

La publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas y generó una gran cantidad de comentarios de usuarios argentinos y británicos. Entre las respuestas también apareció la diputada nacional Lilia Lemoine, quien reaccionó con emojis de risa al ingenioso intercambio que sumó un tono distendido a una de las semifinales más esperadas del torneo.