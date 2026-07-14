Más allá del fútbol: el pase de España a la final del Mundial 2026 decretó la muerte del meme "Y segundo, Francia"

Paradoja del destino, en un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, España se clasificó este martes a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia en la primera semifinal disputada en Dallas. Los goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro en el complemento sellaron la victoria de La Roja, que ahora espera por el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra. Francia, en tanto, deberá disputar el partido por el tercer puesto frente al perdedor de esa segunda semifinal.

España fue superior y sacó boleto a la final

El equipo dirigido por Luis de la Fuente golpeó primero a los 22 minutos, cuando Oyarzabal transformó en gol un penal provocado por una acción de Lamine Yamal. A partir de allí, España manejó los tiempos del partido y neutralizó a un seleccionado francés que nunca encontró claridad en ataque.

La sentencia llegó a los 58 minutos. Tras una gran combinación ofensiva con Dani Olmo, Pedro Porro apareció para marcar el 2-0 definitivo y desatar el festejo español. Francia intentó reaccionar con Mbappé, Dembélé y compañía, pero chocó una y otra vez con la firme defensa española.

Las redes sociales no perdonaron a la Selección francesa tras la derrota en semis ante España - Foto: Redes Sociales

El inesperado final de un meme histórico

Más allá de lo deportivo, el resultado provocó una reacción inmediata en las redes sociales. La eliminación francesa dejó sin vigencia al célebre meme "Y segundo, Francia", una frase que durante años fue utilizada por usuarios argentinos para mofarse de los tropiezos de los galos en definiciones importantes.

Mbappé, blanco de muchas de las burlas contra el seleccionado francés - Foto: Redes Sociales

La expresión se popularizó especialmente después de la final de Qatar 2022, cuando Argentina se consagró campeona del mundo frente a Francia. Desde entonces, cada eliminación o derrota francesa en torneos internacionales reactivaba el chiste en plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok.

Sin embargo, esta vez Francia ni siquiera alcanzó el partido decisivo. Al quedar fuera de la final, el tradicional remate perdió sentido y miles de usuarios comenzaron a despedir al meme que acompañó gran parte de la conversación futbolera de los últimos años.

De inmediato, las redes sociales se mofaron de la derrota de Francia ante España - Foto: X

Francia, por el tercer puesto

Con la derrota consumada, los dirigidos por Didier Deschamps deberán enfocarse ahora en el partido por el tercer y cuarto puesto en Miami. Su rival será el perdedor de la semifinal que este miércoles 15 protagonizarán Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

España, en cambio, quedó a un solo paso de conquistar su segunda Copa del Mundo y espera conocer quién será su adversario en la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA.