En su despedida oficial previo a disputar el Mundial 2026, Francia venció por 3-1 ante Irlanda del Norte en Lille antes de partir a la cita mundialista. Los galos, con todas sus figuras desde el arranque pero con una enorme actuación de Michael Olise, se impusieron en su última prueba antes de la Copa del Mundo ante los norirlandeses y lograron recuperarse del traspié sufrido ante Costa de Marfil el jueves pasado en Nantes.

En lo que fue la despedida de Didier Deschamps como entrenador de Les Bleus en tierras galas, ya que abandonará el seleccionado una vez finalizada la Copa del Mundo, el gran destacado fue Olise, que desatascó el marcador cerca del entretiempo con un tanto de rebote y amplió la distancia al comienzo de la segunda mitad. Irlanda del Norte apareció en el encuentro para descontar por intermedio de Patrick Kelly, pero minutos más tarde Olise volvió a aparecer para su hat-trick y el 3-1 final. Así es que Francia dijo adiós en sus tierras y va rumbo a la Copa del Mundo en busca de sumar una nueva estrella.

Olise festeja su tanto con Mbappé. Francia se despide con victoria de sus hinchas. (Foto: X @equipedefrance)

Francia 3-1 Irlanda del Norte, los goles

Antes del descanso, Olise apareció en el momento apropiado para poner en ventaja a su selección. Luego de un centro atrás de Desiré Doué para la llegada de Ousmane Dembelé, el remate de la figura del Paris Saint-Germain rebotó en un defensor pero le quedó a Olise, que la empujó a la red apareciendo por el segundo palo.

El delantero del Bayern Múnich volvería a aparecer apenas comenzado el complemento para estirar la ventaja francesa. Otra vez tomando un rebote, esta vez de un cabezazo de Theo Hernández que dio en un norirlandés, Olise le rompió el arco con un zurdazo inatajable para establecer su doblete y el 2-0.

Luego de que Deschamps introdujera algunas modificaciones para el segundo tiempo, llegó un inesperado contraataque mediante el que Irlanda del Norte alcanzó el descuento. Tras un pase al espacio de Justin Devenny para la corrida de Shea Charles, el volante le ganó el duelo a Dayot Upamecano entrando al área y Kelly, entrando por el medio, conectó a la red para el 1-2 visitante.

A pesar del descuento rival, Olise se adueñó de la noche en Lille materializando su hat-trick. El extremo recibió sobre la derecha y, fiel a su estilo, fue recortando para el medio hasta sacar un remate colocado al segundo palo que fue imposible para el arquero Pierce Charles e hizo vibrar una vez más a todos los fanáticos franceses.

Así llegan Les Bleus

El entrenador Didier Deschamps, en la antesala de lo que será su último torneo dirigiendo a la selección, apuesta por un ataque lleno de estrellas compuesto por el capitán Kylian Mbappé, Michael Olise más Desiré Doué y Ousmane Dembélé, recientemente campeones de Champions League con el PSG. Además de ellos otro de los titulares es William Saliba, cuya presencia estuvo en duda debido a una lesión en el duelo definitorio de la máxima competición europea jugando para el Arsenal.

Con Mbappé desde el inicio, Francia juega su último amistoso con Irlanda del Norte. (Foto: AS)

Luego de este encuentro, Francia viajará a los Estados Unidos, más precisamente a Boston, donde está ubicada su concentración mundialista y continuará la preparación para debutar en el Grupo I del torneo ante Senegal, el martes 16 de junio. Luego, Les Bleus se medirá ante Irak el 22 de junio y cerrará su participación ante Noruega, el día 26 de ese mismo mes.