La Copa del Mundo llega a sus momentos cúlmines y el martes aguarda un partidazo. Francia y España disputarán la primera semifinal del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, buscando ser el primer finalista del certamen. Les Bleus, liderados por Kylian Mbappé, van por su tercera final consecutiva mientras que la Roja quiere repetir lo hecho en Sudáfrica 2010, donde terminaron conquistando su única estrella. El duelo será transmitido por Mitre Patagonia FM 90.5, del Grupo Prima Multimedios.

Por el lado de Francia, su performance ha sido la más sólida de todo el Mundial. Luego de ganar los tres partidos de fase de grupos, aún no recibe goles en los mata-mata. Venció por 3-0 a Suecia en 16vos, superó a Paraguay 1-0 en octavos de final y viene de ganarle 2-0 a Marruecos en cuartos. Con 16 tantos a favor (ocho de ellos de Mbappé) y solamente dos en contra, los de Didier Deschamps van por otro éxito que los meta en la final. La única duda del DT en el once es si sostener a Manu Koné en el medio o devolverle la titularidad a Aurelién Tchouameni, ya recuperado de una lesión.

Mbappé quiere llevar a Francia a una nueva final. (Foto: AP)

Por su parte, España fue de menos a más tras algunas actuaciones dudosas en fase de grupos, pero dejó en el camino a Austria por 3-0 y aunque los triunfos por 1-0 ante Portugal en octavos y 2-1 ante Bélgica en cuartos llegaron con goles agónicos de Mikel Merino, el conjunto ibérico mostró mayor solidez en el juego y supo sacar esos encuentros adelante. Para este partido, Luis de la Fuente guarda solamente una duda y es si sostener en el medio a Fabián Ruiz o volver a confiar en Pedri, al que sacó del once ante los belgas.

Merino volvió a marcar un gol clave para España ante Bélgica. (Foto: AP)

Los antecedentes recientes favorecen a los ibéricos. En los últimos dos enfrentamientos, las victorias quedaron en manos de España, que además tuvo un gran aporte de Lamine Yamal en ambas. La última fue un 5-4 por las semis de la UEFA Nations League con dos tantos del juvenil extremo, en tanto que en 2024, también en semifinales pero de la Eurocopa, el crack del Barcelona anotó en el 2-1 de la Roja que lo puso en la final del torneo que luego conquistaría.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné o Aurelién Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembelé, Michael Olise, Desire Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabían Ruíz o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

TV: DSports y Paramount+.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).