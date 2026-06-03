Kylian Mbappé está acostumbrado a ser noticia dentro de una cancha, pero esta vez el delantero francés cambió los estadios por el universo de la animación y se convirtió en una de las figuras de un llamativo lanzamiento que rápidamente conquistó las redes sociales.

La estrella del fútbol mundial apareció en el nuevo tráiler promocional de "Minions & Monsters", la próxima producción inspirada en el exitoso universo de "Mi Villano Favorito". Allí, el atacante del Real Madrid y de la selección francesa se suma a una aventura tan inesperada como divertida: ayudar a los famosos personajes amarillos a ganar un partido de fútbol.

En el video, Mbappé luce la camiseta de Francia y comparte escena con los Minions, quienes intentan imponerse en un duelo repleto de humor, caos y situaciones disparatadas. Como era de esperar, la presencia del delantero aporta velocidad, talento y algunas jugadas que terminan robándose todas las miradas.

La campaña promocional fue lanzada en medio de la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 y aprovecha la enorme popularidad del futbolista para conectar dos fenómenos globales: el fútbol y una de las franquicias animadas más exitosas de las últimas décadas.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. Millones de fanáticos compartieron fragmentos del video y celebraron la participación de Mbappé junto a los carismáticos personajes creados por Illumination, que desde hace años dominan las pantallas de cine alrededor del planeta.

El francés se suma así a una extensa lista de celebridades que participaron en campañas vinculadas al universo Minions, aunque pocas lograron generar tanto impacto como la aparición de uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

Mientras se prepara para liderar a Francia en una nueva Copa del Mundo, Mbappé encontró tiempo para protagonizar un crossover impensado que mezcla deporte, cine y entretenimiento. Y una vez más, logró convertirse en tendencia sin necesidad de marcar un solo gol.

Porque esta vez, la función no fue en un estadio repleto, sino en la pantalla grande. Y allí también, Mbappé se las arregló para ser la figura principal del espectáculo.